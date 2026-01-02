El Castellonense arranca el año con la intención de mantener su racha; el Alzira con el objetivo de revertirla

Empieza un nuevo año con ilusiones renovadas para los equipos ribereños de Tercera RFEF. En el caso de la UD Castellonense para seguir en lo más alto de la clasificación y ascender a Segunda RFEF, bien como campeón o vía play-off. La UD Alzira quiere dejar atrás el “annus horribilis” sufrido que le ha llevado a descender a Tercera y estar empatado con el equipo que bajaría a Lliga Comunitat.

El conjunto blanquinegro recibirá el domingo a las 16’15 horas un Hércules B que no acaba de encontrar el rumbo. Después de un buen arranque de temporada hasta la jornada seis, inició una racha de siete encuentros sin ganar tras perder dos puntos en el tramo final del partido contra el Alzira. Solo el último triunfo 1-0 contra el Ontinyent le ha permitido rehacerse mínimamente y escalar a la posición 11, con 16 puntos. Los blanquiazules han perdido pocos partidos, cuatro de catorce pero empata demasiados (7). Los ribereños son líderes con cuatro puntos de ventaja sobre el At. Levante y el At. Saguntino. Los de Iñaki Rodríguez llevan doce jornadas seguidas sin perder y solo el empate en Sagunt rompió la racha de diez partidos ganados consecutivamente. La buena marcha del equipo no ha propiciado movimientos en el equipo.

Todo lo contrario le sucede a la UD Alzira que afrontará el partido en Utiel (si las condiciones climáticas no impiden el desplazamiento) sin Leo Ramírez en sus filas. El conjunto alzirista y el jugador canario llegaron a un acuerdo amistoso para desvincular sus caminos. El futbolista, que ha firmado en el Atzeneta, no ha rendido todo lo que el club habría deseado al ser la mayor apuesta deportiva. Ha dejado para el recuerdo los goles contra el Vall d’Uixó en pretemporada y Atzeneta y ha marcado los tres penaltis que provocó Vassi, pero se han tirado en falta pases de gol a los delanteros y mayor creación.

El encuentro empezará a las 16’30 h. en la Celadilla, estadio que el Alzira no visita desde hace once años, cuando ganó 0-1 con gol de Brian y los utielanos bajaron a Preferente meses después. El equipo de Javi Pons se ha quedado a las puertas del play-off en las dos últimas temporadas en Tercera, con sendas quintas plazas, lo que ha supuesto tener once bajas. Se han suplido con varios ex de la UD Alzira como el delantero Luis Luengo, que ha vuelto tras su paso por el Murcia B; Carrasco que estaba en la Nucia o el portero Jose Ortega, que marchó al Ibiza B. El último blaugrana que ha firmado ha sido Santi, que causó baja en la UD días atrás. A estos se les suman Chuso y Dani Martínez.

El cuadro vinícola ha ganado tres partidos, 0-2 en La Nucia y seguidos 0-2 al Hércules B y 1-0 al Atzeneta que dieron paso a la derrota contra el At. Levante y tres empates consecutivos contra Torrellano, Recambios Colón y Jove Español. Pons tiene muy estudiado al Alzira ya que juega previamente contra los equipos a los que va a enfrentarse cada semana. Un solo punto separa a los utielanos con los alzireños.

Tras las bajas de Santi, Aguilar, Castañeda y Leo y el alta del delantero Diego Díaz, Ramón Llopis afronta el partido con 18 jugadores ya que siguen lesionados Jorge Ruiz, que sigue evolucionando bien de sus problemas en la rodilla y Roman. Es por ello que necesitará convocar a dos juveniles, que esta semana no tienen competición liguera, para completar la lista de veinte efectivos. En próximas fechas se podría producir la baja de Vassi.