Colas en las administraciones de la Ribera que repartieron premios en Navidad

Las dos administraciones de lotería de la Ribera que repartieron premios en el sorteo extraordinario de Navidad viven días de mucho ajetreo. Los premios son la mejor carta de presentación y de cara al sorteo del Niño, una campaña corta pero muy intensa, propician una mayor demanda. “Claro que se nota, se nota muchísimo”, comenta el responsable de la administración número 5 La Sort de Alzira, Antonio Rodríguez, que no sólo vendió una serie del tercer premio de Navidad (500.000 euros), lo que suponía el tercer año consecutivo que repartía la suerte en este sorteo extraordinario, sino que apenas tres días después daba el primer premio del Sorteo del Jueves (300.000 euros).

Rodríguez detalla que las ventas ya se incrementaron un 9% en Navidad respecto del año anterior y que, si bien es pronto para hacer balance del sorteo del Niño, se muestra convencido al señalar que “se venderá más, seguro”. Las colas que se forman a la puerta de la administración, ubicada en la galería del centro comercial Carrefour, así lo auguran. “Todos los días, desde que abres hasta que cierras, tenemos colas de veinte minutos”, señala el lotero, mientras comenta que si dar un premio en Navidad, “el sorteo por excelencia”, es importante, el primero repartido tres días después “nos reafirma”.

Antonio Rodríguez y Soraya Escolá, que regentan la administración, esperan mantener la racha el próximo 6 de enero, y tienen precedentes para ser optimistas, ya que en 2024 repartieron el primer y el tercer premio en este sorteo y, según recuerdan, también el año anterior habían entregado la suerte.

Por su parte, Jesús Jiménez, el propietario de la administración número 3 de Algemesí, que en Navidad repartió una serie completa de un quinto premio, también coincide en señalar “que se han incremento un pelín las ventas, la gente está animada”, comenta. “Dar un premio siempre se nota en cualquier época del año, la gente se anima, suben las ventas y luego para, es como un tira y afloja”, comenta, mientras explica que la campaña del Niño “es muy intensa” al haber pocos días de venta desde el sorteo de Navidad, por lo que estos días se suelen formar colas a la puerta del establecimento. “Ahora mismo está a tope de gente”, comentaba este viernes por la mañana.