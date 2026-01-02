La crispación arraiga en el pleno de Favara

El último pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Favara ha desencadenado una fuerte protesta de los grupos de la oposición, que califican la sesión de “bronca” y “carente de respeto institucional” por las continuas interrupciones del público y la falta de acción de la alcaldesa para reconducir la situación.

El gobierno local está formado por dos concejales del PP tras la renuncia de otros dos ediles populares, mientras que en el banco de la oposición hay dos concejales de Compromís, tres del PSOE y dos del grupo de no adscritos expulsados anteriormente de Compromís. Según denuncian los representantes de la oposición, el pleno estuvo marcado por reiteradas interrupciones del público asistente, que se intensificaron durante las intervenciones de los concejales críticos con el equipo de gobierno, dificultando el normal debate político.

Pese a la gravedad de los hechos, "la alcaldesa no habría ejercido de forma adecuada sus funciones de moderación, permitiendo —según esta versión— que el clima de tensión se prolongara sin adoptar medidas para restablecer el orden y el respeto".

En algunos momentos, varias personas del público llegaron incluso a increpar directamente a concejales de la oposición mientras intervenían, vulnerando, a juicio de estos grupos, “las normas básicas de convivencia democrática y el derecho de los cargos electos a exponer sus posiciones sin coacciones ni presiones externas".

Los ediles afectados sostienen que "este comportamiento del público no fue frenado desde la presidencia del pleno, que tiene la obligación legal de garantizar el cumplimiento del reglamento y el respeto a todos los miembros de la corporación, con independencia de su signo político".

El episodio que la oposición considera más grave se produjo durante la intervención de uno de sus concejales, cuando la alcaldesa se dirigió a una parte del público afín al Partido Popular con la frase “qué ridículo, por favor aplaudirle, te mereces un aplauso”, lo que, según las mismas fuentes, supuso una burla pública y un aliento explícito a la descalificación del edil en plena sesión. Tras estas palabras, las increpaciones desde el público continuaron y volvieron a interrumpir la exposición del concejal.

Los grupos opositores lamentan “profundamente que no se adoptaran medidas eficaces para garantizar el orden, el respeto y el correcto funcionamiento del pleno, y recuerdan que el normal desarrollo de las instituciones democráticas exige un clima de respeto y diálogo, así como garantías para todos los representantes públicos". Por ello, reclaman que en las próximas sesiones se asegure el derecho de todos los concejales a intervenir sin interrupciones ni intimidaciones, preservando la dignidad del Ayuntamiento de Favara y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, y exigen a la alcaldía "una actuación más imparcial y firme ante cualquier vulneración de las normas".