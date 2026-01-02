La cuenca hidrográfica de Alzira y Carcaixent concentra los ocho pluviómetros con más de mil litros de lluvia en la Ribera

Si se dibujase un triángulo en el mapa de la Ribera que abarcase Alzira, Carcaixent y la entidad local menor de la Barraca d’Aigües Vives, en su interior se concentrarían los puntos donde más llovió el pasado año. Según los datos recopilados por la Associació Valenciana de Meteorologia, en esta zona se encuentran los ocho observatorios de la comarca en los que el acumulado de anual de precipitación superó los mil litros por metro cuadrado.

Tras un 2023 y un 2024 marcados por unos registros pluviométricos más bien tímidos, a excepción de los picos que dejó la dana, hasta ocho estaciones meteorológicas superaron la barrera del millar de litros. Aunque si se echa la vista más atrás de 2022, en el que la estadística arrojó unos datos similares, no es habitual encontrar tantos puntos con un acumulado de lluvia tan elevado.

El lugar de la comarca que más agua captó del cielo durante el año recientemente finalizado fue el paraje de la Casella de Alzira. Los 1.483,2 litros por metro cuadrado registrados en doce meses suponen cerrar 2025 como el tercer observatorio más húmedo de la Comunitat Valenciana, por detrás de Barx y la zona del Pla de Corrals, en Simat. Ambos enclaves estuvieron por encima de los mil quinientos.

Vecinos de Cogullada limpian en barro de sus casas tras la inundación / Perasl Iborra

En la Ribera, el segundo puesto de la clasificación lo ocupa la estación de medición instalada en el Ayuntamiento de Carcaixent, que acumuló el pasado año 1.315,2 litros por metro cuadrado. La ubicada en la zona de Quatre Camins, por su parte, llegó a 1.295,8, mientras que la del paraje de la Murta alcanzó 1.201.

También cauce arriba

Entre los ocho puntos de medición que superaron los mil litros figuran también la Barraca d’Aigües Vives (1.197 l/m2), el barrio alzireño de l’Alquenència (1.115,2 l/m2), l’Hort de Soriano de Carcaixent (1.039,6 l/m2) y el Ayuntamiento de Alzira (1.031,4 l/m²).

Si a ello se suma el hecho de que otros observatorios como los instalados en Simat o Barxeta superaron el año pasado también la barrera del millar de litros, el resultado es evidente: las cuencas de las que beben los barrancos que presentan una mayor probabilidad de inundar los cascos urbanos de Alzira o Carcaixent acumularon un elevado volumen de agua, lo que acrecienta el riesgo para ambas ciudades.

El ejemplo más claro de esto sucedió hace solo unos días. El barranco de Barxeta, que ya no podía ir más lleno, inundó campos y caminos a su paso hasta anegar la pedanía de Cogullada, en Carcaixent. Aunque el casco urbano también sufrió las consecuencias del temporal del pasado 28 de diciembre. Apenas un par de meses después de que una inmensa tromba descargara más de un centenar de litros en una hora en la ciudad, colapsando el colector de aguas pluviales.

Protección

Dos episodios climáticos adversos casi consecutivos que atestiguan la vulnerabilidad de la población frente a las fuerzas de la naturaleza, cada vez más severas. Algunas de las obras hidráulicas que la Confederación Hidrográfica ha programado para los próximos meses buscarán reducir el riesgo: la ampliación del barranco de la Casella, el desvío del Barxeta y la construcción de una mota en Cogullada.

Aunque esta zona de la comarca fue la más lluviosa del pasado año, los observatorios meteorológicos de localidades como la Pobla Llarga, Favara o Benifaió superaron los 950 litros por metro cuadrado. Unos datos que, unidos a los ya mencionados, ponen de manifiesto el elevado nivel de precipitaciones acumulado en la Ribera en 2025, especialmente tras dos años de registros menos generosos.