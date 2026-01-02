Cullera traslada la cabalgata a la tarde del día de Reyes por la previsión de lluvias
Ofrecerá el día 5 una recepción a los Magos de Oriente en un acto público en la casa de la cultura
El Ayuntamiento de Cullera ha modificado la programación prevista para la llegada de los Reyes Magos debido a la previsión meteorológica y a los avisos de lluvia. Con el objetivo de asegurar el correcto desarrollo de los actos, Sus Majestades de Oriente serán recibidas el día 5 de enero a las 19 horas en la Casa de la Cultura, en un acto abierto al público y en el que los niños y niñas podrán conocer a Melchor, Gaspar y Baltasar.
Durante la recepción, el alcalde de la localidad, Jordi Mayor, hará la entrega simbólica de las llaves de la ciudad a los Reyes Magos. Esta cita será retransmitida en streaming a través de la página oficial de Facebook del Ayuntamiento.
Previamente a esta bienvenida, Sus Majestades visitarán la Residencia de Personas Mayores y la Asociación de Necesidades Especiales de Cullera (ÀNEC).
Por su parte, la cabalgata, programada inicialmente para la tarde del día 5, se traslada al martes 6 de enero a las 17:30 horas. De esta manera, Cullera despedirá a los Reyes Magos con el tradicional desfile, que dará comienzo tal y como estaba previsto en el barrio del Raval.
Durante esa misma tarde, en el escenario principal situado entre la Rambla de Sant Isidre y el Passeig Dr. Alemany, se entregarán los premios de la Asociación de Comerciantes y Emprendedores de Cullera(ACECU) a los mejores escaparates navideños y a la mejor decoración de balcones. A continuación, se otorgarán los premios del XXII Concurso Escolar de Cartas a los Reyes Magos.
Además, al igual que el año pasado, el ayuntamiento, en coordinación con ÀNEC, habilitará un punto azul en el Passeig Dr. Alemany para que los niños y niñas con TEA o con sobrecarga sensorial auditiva puedan disfrutar de la cabalgatade forma cómoda y adaptada.
Por último, las fechas para que el Emisario Real recoja las cartas y deseos de los más pequeños se mantienen sin cambios: viernes 2 y sábado 3 de enero, de 18:00 a 20:00 horas, en el Hall del Auditorio Municipal.
