Cullera traslada la cabalgata a la tarde del día de Reyes por la previsión de lluvias

El Ayuntamiento de Cullera ha modificado la programación prevista para la llegada de los Reyes Magos debido a la previsión meteorológica y a los avisos de lluvia. Con el objetivo de asegurar el correcto desarrollo de los actos, Sus Majestades de Oriente serán recibidas el día 5 de enero a las 19 horas en la Casa de la Cultura, en un acto abierto al público y en el que los niños y niñas podrán conocer a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Durante la recepción, el alcalde de la localidad, Jordi Mayor, hará la entrega simbólica de las llaves de la ciudad a los Reyes Magos. Esta cita será retransmitida en streaming a través de la página oficial de Facebook del Ayuntamiento.

Previamente a esta bienvenida, Sus Majestades visitarán la Residencia de Personas Mayores y la Asociación de Necesidades Especiales de Cullera (ÀNEC).

Por su parte, la cabalgata, programada inicialmente para la tarde del día 5, se traslada al martes 6 de enero a las 17:30 horas. De esta manera, Cullera despedirá a los Reyes Magos con el tradicional desfile, que dará comienzo tal y como estaba previsto en el barrio del Raval.

Durante esa misma tarde, en el escenario principal situado entre la Rambla de Sant Isidre y el Passeig Dr. Alemany, se entregarán los premios de la Asociación de Comerciantes y Emprendedores de Cullera(ACECU) a los mejores escaparates navideños y a la mejor decoración de balcones. A continuación, se otorgarán los premios del XXII Concurso Escolar de Cartas a los Reyes Magos.

Además, al igual que el año pasado, el ayuntamiento, en coordinación con ÀNEC, habilitará un punto azul en el Passeig Dr. Alemany para que los niños y niñas con TEA o con sobrecarga sensorial auditiva puedan disfrutar de la cabalgatade forma cómoda y adaptada.

Por último, las fechas para que el Emisario Real recoja las cartas y deseos de los más pequeños se mantienen sin cambios: viernes 2 y sábado 3 de enero, de 18:00 a 20:00 horas, en el Hall del Auditorio Municipal.