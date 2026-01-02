Detienen a una mujer en Cullera por una presunta agresión a su hija de diez años

Una mujer de 35 años fue detenida en la madrugada del 1 de enero en Cullera como presunta autora de una agresión a su hija, una menor de 10 años, tras un violento episodio ocurrido en el domicilio familiar.

Los hechos se produjeron poco antes de las cuatro de la madrugada, cuando la menor llamó al teléfono de emergencias 112 alertando de que su madre intentaba acceder a la vivienda golpeando y empujando la puerta, aparentemente bajo los efectos del alcohol y con una actitud agresiva. Ante el temor por su integridad, la niña solicitó la presencia policial.

Hasta el lugar indicado por la menor se desplazaron agentes de la Policía Local de Cullera, que fueron recibidos en el edificio por la pareja de la madre, una mujer de 31 años, quien les acompañó hasta la vivienda situada en un séptimo piso. A la llegada de los agentes, la puerta se encontraba entreabierta, aunque asegurada con el cerrojo, lo que impidió el acceso inmediato.

Desde el exterior, los policías escucharon gritos de auxilio procedentes del interior y observaron, a través del hueco de la puerta, un forcejeo entre la madre y la hija. Tras advertir de que accederían por la fuerza si no abría, la mujer retiró finalmente el cerrojo y permitió la entrada.

Mordisco en la pierna

Una vez dentro del domicilio, los agentes separaron a ambas debido al elevado estado de nerviosismo. La menor permaneció en el interior de la vivienda junto a la pareja de su madre, mientras que la mujer fue apartada al exterior. La niña manifestó que su madre había llegado ebria, que se había iniciado una discusión y que durante el altercado había llegado a morderle una pierna.

Posteriormente se personó una patrulla de la Guardia Civil, que se entrevistó con la menor. Según su testimonio, la madre la habría agredido físicamente, llegando a realizarle una maniobra de estrangulamiento conocida como mataleón, además de varios mordiscos. Ante la gravedad de los hechos, los agentes procedieron a la detención de la mujer y solicitaron un vehículo policial con mampara para su traslado al cuartel.

Tras la intervención policial, la menor fue acompañada por miembros de la Policía Local a los servicios sociales municipales, donde se activaron los protocolos de protección. Finalmente, un familiar directo se hizo cargo de la niña, quedando garantizada su atención y custodia.

El caso ha sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente.