¿Cuándo nevó por última vez en la Ribera?

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha emitido un aviso especial por lluvias y nevadas en la Comunitat Valenciana a causa de la borrasca Francis a partir de mañana sábado y hasta la festividad de los Reyes Magos. El hundimiento de las temperaturas augura nevadas en cotas bajas donde no suele ser habitual. La Ribera ha registrado algunos episodios de nieve, aunque lo normal es que vea este fenómeno meteorológico de lejos, como sucedió en enero de 2021, cuando las fotos de Fermín J. García tomadas desde Sumacàrcer mostraban las montañas de la Sierra del Ave, a espaldas de la presa de Tous, cubiertas por un manto blanco. ¿Pero cuándo fue la última vez que nevó en la Ribera y, en particular, en Alzira? Si exceptuamos algún episodio de aguanieve, como el registrado en 2017, la última nevada que sí cuajó en la Ribera se produjo hace 16 años, en concreto, en enero de 2010. Fue un 8 de enero y dejó estampas para la historia en Alzira, en particular en el paraje de la Murta, pero también en Turís, Carcaixent, Sumacàrcer, Montserrat o Real, entre otros.

Con anterioridad, el 15 de diciembre de 2001, también se registró una nevada bastante generalizada en la comarca. Aunque no cuajó de forma homogénea en el conjunto de la Ribera, sí lo hizo en las zonas más elevadas como la Murta y la Casella, el Puig Gros, el Realenc, la Sierra de Corbera, el puerto de Tous o el de Cárcer.

Una veintena de nevadas en el siglo XX en Alzira

Un trabajo del cronista oficial de Alzira, Aureliano Lairón, titulado “La neu a Alzira. Notícies de nevades al llarg de la història” enumera una veintena de nevadas en la ciudad en el siglo XX. Las primeras se produjeron con escasa diferencia, como las registradas el 2 de enero de 1914, que dejó un manto blanco de 25 centímetros, y la del 30 de diciembre de 1917. Las dos siguientes se produjeron en años alternos, 1933 y 1935.

Durante las décadas posteriores, bien porque los fondos de documentación son cada vez mayores o por capricho de la naturaleza, se han podido documentar más nevadas. Hubo una el 24 de enero de 1940, otra el 7 de enero de 1942, también nevó el 23 y 24 de diciembre de 1944, el 13 de enero de 1945, el 16 de enero de 1946, también con el arranque del año 1947, el 23 de enero de 1952, el 6 de febrero de 1954, en 1956, el 16 de enero de 1957 y los días 11 y 12 de enero de 1960. En resumen, se produjeron once nevadas en apenas veinte años, con cuatro años consecutivos con nieve. Fue la última de 1960 una de las más importantes, ya que causó tanto daños materiales como personales. El espesor de la nieve alcanzó los 50 centímetros y los techos de algunos edificios se hundieron. Perdieron la vida Tomás Andrés García y Ángel Espeso Jiménez, empleados del ferrocarril.

Para ver las siguientes nevadas hubo que esperar algo más, ya que una se produjo el 18 de enero de 1965 y la siguiente el 12 de febrero de 1983. Los últimos episodios del siglo y el primero del siguiente fueron de menor relevancia, ya que la nieve solo cuajó en la Murta y la Casella. Es el caso del 23 de enero de 1992, del 14 de febrero de 1999 y el 15 de diciembre de 2001.

La nieve se dejó ver también el 1 de marzo de 2005, aunque desapareció rápidamente; el 30 de enero y el 20 de diciembre de 2006 (también con presencia especial en el paraje natural) y el 8 de enero de 2009. El último episodio importante se produjo el 8 d enero de 2010, cuando la nieve cubrió la Murta y la Casella.