Las obras para proteger Carcaixent y Alzira de la amenaza de los barrancos se elevan a 46 millones

Los cinco proyectos declarados prioritarios por la Confederación Hidrográfica el Júcar (CHJ) para mejorar la seguridad de Alzira y Carcaixent frente a la amenaza que representan los barrancos, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya ha empezado a licitar, supondrán en conjunto una inversión de casi 46 millones de euros, según la última actualización de precios y a la espera de las bajas que se puedan producir en el proceso de licitación.

El año 2026 se presume clave para empezar a materializar las primeras actuaciones. Con todo, el proyecto más costoso desde el punto de vista económico que, a su vez, será el último en arrancar es el acondicionamiento del tramo final del barranco de la Casella, los 786 metros que discurren desde el puente de la antigua carretera de Carcaixent (antes CV-41) y la desembocadura del Xúquer. La actuación proyectada contempla la adecuación del cauce del barranco y el desvío del colector de aguas residuales que discurre por ese punto y la inversión se ha estimado en 27 millones de euros.

El presidente de la CHJ, Miguel Polo, explicaba días atrás que la compra por parte del Ayuntamiento de Alzira del Molí de Montagud, un edificio que linda con el cauce y que gozaba de protección patrimonial, con el objetivo de sacarlo del catálogo y proceder a su demolición, ha provocado una modificación del proyecto inicial para diseñar la ampliación de este tramo hacia esa orilla en lugar de hacia la CV-50, que resulta más costosa. Polo indicó que el nuevo proyecto está prácticamente acabado, aunque admitió que, en una previsión realista, todo el proceso de aprobación y posterior licitación demorarán el inicio de las obras hasta 2027.

Primeras licitaciones

El ministerio, como ya adelantó Levante-EMV, había licitado apenas unos días antes del episodio de lluvias que el pasado domingo provocó el desbordamiento del Barxeta e inundaciones en Carcaixent, la Pobla Llarga y Rafelguaraf -la lluvia también anegó calles en l’Alcúdia o Guadassuar– las dos fases de una actuación para mejorar la capacidad del Barxeta que contempla, por un lado, la construcción de un nuevo cauce que recoja todas las escorrentías de esta cuenca, tanto las que recibe el Barxeta como las del Barranc dels Prínceps -el presupuesto de obra del denominado cauce de alivio se ha estimado en 5,5 millones de euros– y, paralelamente, un desagüe directo de este nuevo cauce al Xúquer, una obra estimada en torno a nueve millones de euros.

La dirección general del Agua del ministerio ya tramita la contratación de estos dos proyectos -el plazo de presentación de ofertas finaliza los primeros días de febrero– aunque la CHJ considera que incluso antes -hacia el mes de junio- podría arrancar una tercera actuación, muy demandada, que ejecutará con fondos propios, por lo que considera que el proceso puede ser más ágil. Se trata de la mota de Cogullada, un dique de protección de 954 metros de longitud, y con una altura variable de entre 2,5 y 3 metros, que al margen de evitar que las escorrentías entren en el barrio también se concibe como un trazado peatonal por la parte central. El coste estimado de esta mota es de tres millones de euros. En conjunto, las tres actuaciones proyectadas en término de Carcaixent ascienden a 17,5 millones de euros.

Laminación al Casella

En paralelo a la mota, la CHJ tramitará el proyecto denominado zona de laminación natural en la confluencia de los barrancos Casella y Barxeta, una actuación que se localiza en el término de Alzira, a unos 300 metros de la desembocadura del Xúquer. Las principales actuaciones en este caso consistirán en la restauración del tramo final del barranco de Barxeta, la ejecución de una zona de laminación controlada y la adecuación ambiental de la actual confluencia, que se mejora con un trazado curvo que facilite el drenaje con un nuevo cauce naturalizado de unos 300 metros. La zona de laminación, que supondrá una inversión de un millón de euros, se proyecta sobre una superficie de 2,15 hectáreas