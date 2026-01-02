El pueblo valenciano que celebra la cabalgata de Reyes el mismo día 6

Las cabalgatas de Reyes suelen llenar las calles de ilusión y la magia la víspera del día 6, pero en la Ribera hay una excepción. La localidad de Real celebra la cabalgata el mismo día de Reyes por la mañana.

Según explica el alcalde, Gerardo López se trata de una tradición de muchos años. En esta localidad de la Vall dels Alcalans, sus majestades de Oriente recorren las calles para entregar casa por casa los regalos.

La cabalgata se celebraba normalmente por la tarde, pero el recorrido finalizaba ya entrada la noche, por lo que “hace cuatro o cinco años”, detalla López, se optó por celebrar la cabalgata por la mañana, de forma que todos los niños puedan recibir los regalos de día y hacerse las fotos con los Reyes Magos.

El desfile comenzará a las 10,30 horas.