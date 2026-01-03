El Alzira se refuerza con el colombiano Richard Franco

Las bandas de la UD Alzira tendrán sabor colombiano. Si hace unas semanas, el club blaugrana se hacía con los servicios de Bryan para el extremo izquierdo, con el nuevo año llega desde el Torrent, Richard Franco. Aunque este jugador de 24 años nació en Arnedo (La Rioja) tiene nacionalidad colombiana.

En el Torrent no ha tenido la continuidad que sí logró en las anteriores temporadas, dos años en el Vila-real C, donde llegó a marcar cinco goles en una campaña. El año pasado jugó en el Badalona Futur donde logró tres tantos, uno contra el Alzira en el partido inaugural. El jugador llega con el aval de Cristian, con el que coincidió en la temporada 21-22 en el Roda y ha firmado por dos años.

El conjunto alzirista sigue reforzando el ataque donde se espera que la confluencia de Traver, Bryan y Richard en la segunda línea y Diego Díaz y Tanque en la delantera saquen al equipo de la cola de la clasificación de goleadores.

En el último mes con el mercado de fichajes abierto, la UD Alzira cuenta con Dolz e Izan en portería; los laterales derechos Abraham, Carles Marco y Sento y Jorge Ruiz en el izquierdo; Manu Castillo, Gomis, Bono y Boronat como centrales; Chust, Cristian y Hugo Franco en el centro del campo; Richard, Roman y Lucas Alonso en el extremo derecho; Traver en la media punta o banda izquierda en la que está Bryan y como delanteros, Diego Díaz, Tanque y Vassi, que en breve se desvinculará del club.