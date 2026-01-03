El Hospital de la Ribera es el tercero con más nacimientos de la Comunitat Valenciana

El Hospital de la Ribera fue el tercero con un mayor número de nacimientos entre los meses de enero y noviembre de 2025, superando incluso a algunos generales de capitales de provincia. Además, en dicho periodo, se produjeron más alumbramientos que en todo el año anterior, que fue el que dejó la menor cifra en un cuarto de siglo.

Según los datos facilitados por la Conselleria de Sanitat, el número de recién nacidos en el centro de Alzira ascendió a 1.259 entre las fechas señaladas. Solo otros dos superaron este dato y se trata, en ambos casos, de hospitales situados en capitales provinciales: La Fe, con 4.349, y el General de Alicante, con 1.924. Esto le convierte en el centro comarcal en el se alumbran más bebés de la Comunitat.

Se revierte, de ese modo, la tendencia registrada en el año 2024. Con 1.254 alumbramientos, supuso el menor número de nacimientos desde la apertura del propio hospital, en 1999. La estadística muestra, en ese sentido, ya un repunte sin tener en cuenta los partos que se hayan producido durante el mes de diciembre. Solo entre enero y noviembre ya se ha superado dicha cifra.

Por delante del Peset o el General de Castelló

Aunque lo más significativo del balance es el hecho de que un hospital comarcal sea el tercer con un mayor número de nacimientos, por delante de centros generales ubicados en València, Castelló o Alacant. El de Alzira sobrepasa en esta estadística al Hospital General de Castelló (1.252), al Doctor Peset (1.223), al Clínic Universitari (1.140) o al General Universitario de València (1.188), entre otros.

Son muchos los factores que explican esta circunstancia. Fuentes oficiales del Departamento de Salud de la Ribera destacan que se trata de una tendencia que comenzó con el origen mismo del hospital: «Siempre han venido muchas familias a dar a luz, sobre todo cuando era pionero en el uso de la epidural», indican.

A partir de ese momento, se puso en marcha una rueda que no se ha frenado, relacionada también con la calidad asistencial. «En el Hospital de la Ribera siempre se ha favorecido el parto natural y la asistencia tanto del preparto como del posparto son muy valoradas. Por ejemplo, las ‘charlas mamás’, que se realizan de forma mensual y aportan información relevante sobre el uso de este tipo de anestesia gozan de una gran aceptación y representan un factor diferencial», comentan al respecto las mismas fuentes, para añadir: «Siempre se ha dicho que es un hospital comarcal con una cartera de servicios similar o mejor que muchos generales. Y eso se extiende a todo. El personal atesora una gran experiencia, aplica protocolos muy cuidados y existe un prestigio del que la población es consciente gracias al boca a boca».

Cercanía

Aunque existe la llamada libre elección, pues las familias tienen la opción de solicitar un especialista y lugar de nacimiento (si bien es cierto que es un proceso con una elevada demora), no son muchas las personas que elijan un parto en un hospital más alejado. La cercanía es clave. Y algo a tener en cuenta dentro de las causas demográficas que explican, igualmente, esta circunstancia: cuando alguien se muda, busca una vivienda más asequible que en las capitales provinciales y unos servicios que garanticen su bienestar. Por lo que, a los factores meramente sanitarios habría que añadir el crecimiento población registrado en la comarca.

El Hospital de la Ribera alcanzó, en el tramo final de 2024, la cifra de 50.000 nacimientos. Todo un hito que coincidió, además, con la conmemoración del vigésimo quinto aniversario.