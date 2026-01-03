El PSPV de l'Alcúdia respalda al alcalde de baja y esperará hasta que decida su futuro

El gobierno socialista de l’Alcúdia iniciará el año con una reestructuración tras la dimisión del concejal de Hacienda, como ya avanzó Levante-EMV. Sin embargo, con la vista puesta en el futuro, el partido no afronta todavía un posible cambio de candidato. Con el alcalde, Andreu Salom, de baja por problemas de salud, la formación manifiesta su apoyo a Salom y respetará sus tiempos.

Por el momento, el recambio de Javier Mozos está encauzado. Mientras que la dimisión de María José Retamino en verano obligó al PSPV a correr la lista hasta el último candidato, José Antonio Moreno. En esta ocasión, según ha confirmado a este periódico la alcaldesa en funciones, Àngels Boix, la primera suplente, Inmaculada García Barea, ya ha trasladado al partido su intención de aceptar un puesto en el gobierno. «Esto nos obligará a una remodelación interna para adaptar las funciones a las disponibilidades de cada uno, pero también demuestra que, desde la persona que encabeza la lista hasta la que la cierra, cualquiera puede formar parte de la corporación», ha expresado Boix.

La alcaldesa accidental ha confiado, igualmente, en que este sea el último movimiento en un gobierno que se encuentra en minoría y que afronta el tramo final de la legislatura con muchos retos. «Venimos de un año muy duro. Durante los últimos meses de 2024 y los primeros de 2025 no sabíamos ni cómo afrontar la reconstrucción tras la dana. Establecimos prioridades y nos pusimos a ello, pero es un proceso que está costando mucho. También a nivel económico, pues hemos tenido que hacer frente a muchos gastos imprevistos, como las horas extras del personal municipal o contrataciones extraordinarias que han implicado modificaciones de presupuesto inesperadas», ha detallado.

Con todo, Boix ha asegurado que el gobierno actual cuenta con el respaldo total de la formación local, incluido Salom:«Estamos más fuertes y unidos para sacar esto adelante. Y en un futuro ya veremos. El partido apoya al alcalde, respetará su proceso de baja y esperará a que tome una decisión», ha concluido.