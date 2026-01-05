El Castellonense se deja dos puntos en el último minuto contra el Hércules B, pero sigue líder (1-1)

Las jugadas a balón parado son transcendentales en cualquier categoría futbolística y especialmente en la Tercera RFEF. Un córner daba tres puntos a la UD Castellonense y una falta le quitó dos tan solo unos minutos después. El conjunto ribereño empató a uno contra el Hércules B pero sigue liderando el grupo 6, ahora con dos puntos sobre el At. Saguntino pero mantiene los cuatro con el At. Levante, nueve con Vila-real C y Buñol y once con el Ontinyent, primer equipo que no jugaría play-off.

Iñaki Rodríguez formó con Joan Company en portería, Binu y Marcos Castells en los laterales y Enrique y Sergi García de centrales. Por delante estaban Misffut, Agustín Murillo y Prats, con Siscar por derecha, Joe en la izquierda y Lidón en punta.

“Fue una pena que se nos escapasen los tres puntos porque cumplimos bien el plan de partido en la primera parte y en la segunda fuimos a por el partido”, comentó Iñaki Rodríguez. El técnico agotó todos los cambios. Primero sacó a Jefrie y De Mateo por Castells y Prats en el 61. A Luis Sancho por Binu quince minutos después y a Fidel y Fer Sastre por Joe y Lidón tras lograr el 1-0.

De hecho, después de marcar Siscar de cabeza a la salida de un córner en el minuto 85, los albinegros estrellaron otro balón en el palo que pudo ser el 2-0 e incluso Fidel Rey la tuvo también. La desgracia llegó en el último minuto con una falta desde el centro del campo, un primer cabezazo bombeado y otro que hizo la parábola justa para que Company no llegase.

“En líneas generales acabé contento con la imagen que dio el equipo”.

Los ribereños jugarán el sábado en Atzeneta a las 17 h. contra un equipo que está modificando y mucho la plantilla para salir de la parte baja de la tabla.