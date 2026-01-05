Colapso en Urgencias con 64 pacientes pendientes de ingreso y esperas de hasta tres días: "Estamos peor que en la Covid"

"La situación es peor que durante la Covid-19. Estamos desbordados". Fuentes sindicales y trabajadores del Hospital Universitario de la Ribera describen con rabia y dolor la difícil situación a la que se enfrentan durante las últimas semanas, y especialmente durante los últimos días, por el aumento de la presión hospitalaria, especialmente en el área de Urgencias. Estas mismas fuentes señalan que durante el día de hoy hasta 64 pacientes permanecen en Urgencias a la espera de una cama. La escena es, en sus palabras, "todavía peor", ya que 34 de ellos aguardan desde hace tres días su ingreso. La mayoría de los enfermos que llegan son personas mayores que sufren afecciones respiratorias -gripe A o coronavirus- o con enfermedades crónicas o multipatológicas.

Los trabajadores relatan que los pacientes se encuentran repartidos en los pasillos del hospital e, incluso, en los pasos que conectan los distintos servicios del centro o en espacios no habilitados. Además, los sindicatos denuncian la falta de material y herramientas para poder atender de "la mejor manera posible" a los enfermos. "Están fríos y los tenemos que tapar hasta con tres mantas. No podemos presumir de tener la mejor sanidad cuando en pleno siglo XXI nos enfrentamos a este tipo de situaciones", denuncian. Añaden: "Vemos como algunos pacientes mueren en los pasillos".

Fuentes de la Conselleria de Sanidad, por su parte, reconocen que "hay un pico de carga, especialmente por las afecciones respiratorias, por lo que algunos pacientes tienen que esperar un poco más de tiempo para ser ingresados", pero recalcan que "todos los enfermos están atendidos por el personal sanitario". Añaden que se han reforzado lo turnos y se ha incrementado la hospitalización a domicilio para paliar este pico. Además, según señalan desde Sanidad, "se está intentando agilizar las altas, siempre que sea posible, para poder tener más camas". "Se ha reforzado el personal y se están agilizando las altas, ya que algunos de los ingresados son de corta estancia", concluyen.

Varios pacientes en uno de los pasillos del Hospital de la Ribera. / Levante-EMV

"No es algo puntual"

Las mismas fuentes sindicales insisten en que "no son picos puntuales, sino que se ha convertido en una normalidad que se repite". Recuerdan que "en noviembre ya tuvimos una reunión en la que les alertamos de que esto podía pasar. Nos sorprende que, aunque les avisamos, no se hayan puesto medidas".

Los trabajadores denuncian que "se trata de uno de los hospitales con menos ratio de camas por habitantes y con una población cada vez más envejecida", por lo que solicitan medidas para que la situación no se agrave todavía más. "Las familias se enfadan con nosotros y descargan su frustración. Es comprensible el enfado, pero hacemos lo que podemos", lamentan.

Los sindicatos comparan esta situación con la que vivieron hace casi seis años con la llegada del coronavirus. "No veíamos una situación así desde la Covid-19. Ahora es peor porque en aquel momento era a nivel nacional y los podíamos derivar. Ahora tenemos que improvisar sitios dentro del hospital para poder dejar a los pacientes. El personal les tiene que atender en los pasillos y están destrozados", exponen.

Ampliación urgencias

La saturación de Urgencias se repite de forma cíclica en el Hospital de la Ribera, aunque se agrava durante algunos períodos, sobre todo durante los meses de invierno con mayor incidencia de enfermedades respiratorias.

La dirección del centro, como ya informó Levante-EMV, trabaja para que, en un corto plazo, se amplíen tanto el área de Urgencias como el bloque quirúrgico. El proyecto contempla una ampliación del área de Urgencias en 720 metros cuadrados, que se añadirían a los 1.950 m2 actuales, que permitiría disponer de más espacio tanto en el área de adultos como en las urgencias pediátricas. Además, a principios de este año, se espera que entre en funcionamiento la unidad de corta estancia, con una docena de camas adicionales.