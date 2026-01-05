Conoce pueblo a pueblo cómo celebra la Ribera una tarde de Reyes marcada por la lluvia

La Ribera vive hoy una tarde de Reyes atípica por el mal tiempo. Trece ayuntamientos han decidido trasladar la popular cabalgata a mañana martes para que los niños puedan brindar a Sus Majestades de Oriente un aplauso de despedida, mientras que otros muchos han adaptado el programa de hoy a las condiciones meteorológicas y han trasladado a espacios cerrados los actos programados.

Los ayuntamientos de Guadassuar, Almussafes o Sollana mantienen su apuesta por celebrar la cabalgata y esperarán hasta el último momento antes de suspenderla.

Así celebra hoy en la Ribera la víspera de Reyes:

Albalat de la Ribera

El ayuntamiento decidió suspender la cabalgata y ofrecerá una bienvenida institucional a los Magos de Oriente en la Casa de la Vila a las 17,30 horas, a puerta cerrada. Posteriormente se trasladarán a la iglesia para realizar una ofrenda al Niño Jesús y, de 18 a 20,30 horas, tendrá lugar una recepción a los Reyes Magos en la casa de la cultura en dos turnos. De 18 a 19,30 horas para las personas inscritas en la entrega de regalos organizada por las Dames de Sant Roc y 19,30 a 20,30 para el público en general.

Alberic

Celebrará esta tarde una recepción en el ayuntamientos ants de pasar a la Iglesia y mañana una cabalgata de despedida.

Alfarb

Al suspender la cabalgata, se ha organizado un desfile en el que los Reyes Magos saldrán del ayuntamiento a las 18 horas para dirigirse a la iglesia, acompañados por los pajes reales. En la parroquia repartirán los regalos.

Algemesí

El Ayuntamiento de Algemesí ha adaptado el programa de actos relacionados con la llegada de los Reyes Magos de Oriente a la ciudad a la previsión del tiempo. Con el objetivo de garantizar la seguridad, la comodidad de las familias y un correcto funcionamiento de la organización, todos los actos se trasladarán al Pabellón 9 d’Octubre y se realizarán en diferentes turnos para cumplir con el aforo máximo permitido, evitar largas esperas en un contexto de lluvia y facilitar el acceso ordenado del público.

El consistorio ha recomendado a la ciudadanía evitar los desplazamientos con vehículo privado hasta la zona del pabellón para reducir posibles atascos.

En cuanto a la entrega de cartas a los pajes reales, la actividad se organizará en tres turnos diferenciados. A las 16.30 horas tendrá lugar la entrega de cartas silenciosa para niños y niñas con hipersensibilidad sensorial. Posteriormente, a las 17.00 horas, se desarrollará el primer turno de entrega de cartas ordinaria, mientras que el segundo turno ordinario está previsto para las 18.30 horas.

En cuanto a la Cabalgata de Reyes, también se llevará a cabo en el pabellón cubierto y el acceso también será de manera escalonada. Habrá un primer turno a las 16.30 horas (la apertura de puertas del pabellón será a las 16.15 horas) y un segundo turno previsto para las 18.00 horas.

Aquí también habrá un espacio reservado en las gradas para los niños y niñas con diversidad funcional, en sustitución del balcón del Casino Liberal. Este espacio está pensado para evitar las aglomeraciones.

Alginet

El ayuntamiento ha trasladado la cabalgata al pabellón cubierto del polideportivo para vivir una tarde llena de magia, música y emoción. Será a partir de las 18 horas y se ofrecerá un espectácuo de Alicia en el país de las Maravillas.

Almussafes

El ayuntamiento anuncia que habrá reparto de regalos con cabalgata exterior o interior.

Antella

No habrá cabalgata, pero los Reyes Magos llegarán acompañados por Protección Civil y, de camino al auditorio, donde se reunirán con los niños, realizarán una parada en la iglesia para visitar al Niño Jesús.

Carcaixent

El ayuntamiento ha traslado los actos al Espai Multiusos La Cadenera. Será a partir de las 17,30 horas. Se ha habilitado la sala principal sin sillas, así como una zona exterior para los carros de bebés.

Al finalizar el acto de recepción, se establecerán turnos para que ningún niño se quede sin hablar o hacerse una foto con los Reyes Magos. Después, a las 20,15 horas, se dirigirán a la parroquia de la Assumpció.

Benifaió

No habrá hoy cabalgata, pero el ayuntamiento ha trasladado el encuentro con los Magos de Oriente al pabellón municipal. Será de 17 a 20 horas.

Benimodo

El ayuntamiento y la asociación de festeros Xe quina Festa! han modificado los horarios previstos. A las 18 horas, en la casa de la cultura, habrá entrega de regalos y si el tiempo lo permite, con posterioridad se desplazarán a la iglesia.

Càrcer

El ayuntamiento ha decidido cambiar el formato de la cabalgata para garantizar la seguridad y mantener la ilusión. Será a partir de las 17,30 horas, en el centro cultural. Convoca a los niños con sus “rastreres” para hacer ruido a las 17,30 horas, en un itinerario más corto que de costumbre, y acto seguido se espera la llegada de los Reyes.

Castelló

El ayuntamiento ha traslado los actos a la Sala Multiusos a partir de las 17,30 horas.

Catadau

El ayuntamiento ha trasladado todas las actividades a la casa de la cultura.

Corbera

Está prevista la llegada de los Reyes en carroza, se dirigirán al Cinema-Teatre Ricardo Cebolla para el reparto de regalos.

Cullera

El Ayuntamiento de Cullera ha modificado la programación prevista para la llegada de los Reyes Magos debido a la previsión meteorológica y a los avisos de lluvia. Con el objetivo de asegurar el correcto desarrollo de los actos, Sus Majestades de Oriente serán recibidas el día 5 de enero a las 19 horas en la Casa de la Cultura, en un acto abierto al público y en el que los niños y niñas podrán conocer a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Durante la recepción, el alcalde de la localidad, Jordi Mayor, hará la entrega simbólica de las llaves de la ciudad a los Reyes Magos. Esta cita será retransmitida en streaming a través de la página oficial de Facebook del Ayuntamiento.

Previamente a esta bienvenida, Sus Majestades visitarán la Residencia de Personas Mayores y la Asociación de Necesidades Especiales de Cullera (ÀNEC).

Por su parte, la cabalgata, programada inicialmente para la tarde del día 5, se traslada al martes 6 de enero a las 17:30 horas. De esta manera, Cullera despedirá a los Reyes Magos con el tradicional desfile, que dará comienzo tal y como estaba previsto en el barrio del Raval.

Favara

El pabellón municipal acogerá a partir de las 18 horas una cabalgata “estática” de los Magos de Oriente.

Gavarda

El centro Multiusos acogerá el encuentro de los Reyes Magos con los niños a partir de las 18 horas.

Guadassuar

El ayuntamiento pretende mantener la cabalgata por su recorrido habitual, pero ha contemplado una alternativa.

Plan A. Si el tiempo lo permite la cabalgata serguirá el itinerario habitual: C/Pare Estanislao ⟶ C/Juan XXIII ⟶ C/Vicente Pellicer ⟶ C/Major ⟶ Ajuntament.

Plan B. En caso de lluvia el acto se trasladará a La Cotonera de Guadassuar.

La Pobla Llarga

Se trata de uno de los municipios que ha aplazado la cabalgata, lo que no impedirá que esta tarde (18 horas) tenga lugar un encuentro de los niños con los Reyes Magos en el cine Monterrye.

Llaurí

El reparto de regalos se celebra en el Centre Cultural a partir de las 19 horas.

Llombai

Los Magos llegarán a las 18,30 horas al Auditorio Municipal.

Massalavés

El Teatre Municipal acogerá a partir de las 19 horas la entrega de regalos.

Montroi

El ayuntamiento ha suspendido la cabalgata, pero mantiene el reparto de regalos casa por casa esta tarde.

Rafelguaraf

Los pajes atenderán a los niños que quieran entregar las cartas en el CIM a partir de las 17 horas.

Riola

El municipio recibirá a los Reyes Magos en la Sala Cultural Braham. De 18 a 20 horas.

Sollana

El ayuntamiento ha modificado el itinerario y horario de la cabalgata, que mantiene, pero también contempla un plan B. Si llueve, todos los actos se celebrarán en el Centre d’Oci Suylana. Si el tiempo lo permite, la cabalgata se dirigirá a ese punto.