Desarticulan en la Ribera una banda que robaba en supermercados de toda España

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Vanchange", ha detenido a cinco personas e investigado a otras dos por 58 hurtos en supermercados de toda España.

La investigación comenzó a mediados de octubre, cuando en Guadassuar y Càrcer se produjeron dos robos empleando el mismo vehículo de alquiler. Se comprobó que el arrendador y los ocupantes del vehículo tenían numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio e incluso sobre uno de ellos pesaba una requisitoria judicial de ingreso en prisión.

Las pesquisas les llevaron a comprobar que se trataba de un grupo perfectamente organizado dedicado al hurto a gran escala en varias cadenas de supermercados. No se quedaban en Valencia, sino que recorrían distintas provincias realizando hurtos en supermercados de Albacete, Alicante, Castellón, Cuenca, Murcia, Tarragona, Teruel y Zaragoza.

"Modus operandi"

Los ahora detenidos utilizaban vehículos de alquiler para desplazarse, cambiando con frecuencia el vehículo para tratar de eludir la investigación policial. Además, cuando eran identificados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, empleaban datos falsos para ocultar las requisitorias en vigor o el hecho de que ni siquiera tenían carné de conducir.

Una vez en el lineal, uno de los autores llamaba la atención de los trabajadores, haciendo las veces de señuelo. A veces uno de ellos realizaba algún pago por algún producto de escaso valor mientras el resto de la banda sacaba carros repletos de productos de gran valor económico. El valor total de lo sustraído en los distintos golpes de la organización superaba los 40.000 euros.

Posteriormente, acudían a barriadas marginales de Alberic, Carlet y Torrent, donde realizaban la venta de los productos robados y lograban el beneficio económico de los robos.

Registros en Gavarda

El juzgado autorizó la entrada y registro en la vivienda de los cabecillas de la banda sita en Gavarda. Esto permitió no solo la detención de dos de sus miembros, sino también la aprehensión de dinero en efectivo y objetos sustraídos que les vinculaban directamente con la comisión de los hechos delictivos. Ese mismo día, para tratar de evitar su fuga, se detuvo también a otros tres integrantes de la banda en las localidades de Alberic y Carlet.

Otros dos hombres fueron investigados dentro de esta investigación. Se encontraban en un centro penitenciario al estar en prisión provisional por la comisión de otros hechos.

Los cinco detenidos y los dos investigados son hombres, españoles, de entre 33 y 54 años de edad. Se les imputan 58 delitos de hurto cometidos en supermercados, además de 22 quebrantamientos de condena (tenían prohibiciones de acercamiento respecto de supermercados), dos robos con fuerza, un delito continuado de conducción de vehículo sin autorización (carné), defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal. A cuatro de ello se les decretó prisión provisional sin fianza.

La colaboración de los supermercados y de su personal fueron clave para el éxito de la operación.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de los Puestos de Carlet y Xàtiva.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 01 de Alzira.