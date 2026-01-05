Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Sueca el presunto autor de un apuñalamiento en Oliva

El aviso de que el implicado era vecino de la capital de la Ribera Baixa y que se podía desplazar hacia allí propició que se instalara un dispositivo de seguridad con controles en los accesos

Control de la Policía Local de Sueca en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Joan Gimeno

Sueca

La Policía Local de Sueca detuvo el sábado al presunto autor de un apuñalamiento ocurrido horas antes en la localidad de Oliva, gracias a un operativo de búsqueda activado de manera inmediata tras recibir el aviso del cuerpo policial de este municipio de la Safor.

Según fuentes policiales, tras producirse la agresión con arma blanca en Oliva, la Policía Local de esta población informó a sus homólogos de Sueca de que el supuesto responsable de los hechos era vecino de este último municipio y que podría haberse desplazado hacia allí a bordo de un vehículo cuyas características fueron facilitadas a los agentes.

Ante esta información, la Policía Local de Sueca puso en marcha de forma urgente un dispositivo de seguridad con varios puntos de control en distintos accesos a la localidad. Fue en uno de estos controles donde los agentes localizaron el vehículo descrito y procedieron a identificar a su ocupante, que coincidía con la persona señalada como presunto autor del apuñalamiento.

El individuo fue detenido en el lugar y posteriormente puesto a disposición de la Guardia Civil de Sueca, que se ha hecho cargo de la investigación y de la instrucción de las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades penales.

Desde los cuerpos de seguridad se ha destacado la eficacia del operativo y la importancia de la coordinación entre diferentes fuerzas policiales, una colaboración que ha permitido actuar con rapidez y garantizar la seguridad ciudadana, evitando una posible huida del sospechoso y reforzando la respuesta ante hechos graves que generan alarma social.

