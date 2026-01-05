Estos son los pueblos de la Ribera que celebrarán la cabalgata de Reyes el día 6

Real es el único municipio de la Ribera que celebra habitualmente la cabalgata de los Reyes Magos el mismo día 6 de enero. Este año, debido al mal tiempo previsto para la víspera, no estará solo. La climatología ha provocado la suspensión de la mayoría de las cabalgatas previstas para la tarde de este lunes y el traslado a recintos cerrados del anhelado encuentro de los niños con los Magos de Oriente, aunque hasta trece pueblos de la Ribera han pospuesto al martes día 6 el desfile, concebido como una despedida a los Reyes Magos tras una noche de ilusión.

Los ayuntamientos de Cullera y Alzira fueron los primeros en anunciar el aplazamiento de las cabalgatas el pasado viernes, ante la previsión meteorológica adversa. Cullera ofrece este lunes un acto de bienvenida en la casa de la cultura, mientras que mañana (17,30 horas) celebrará la cabalgata de despedida que arrancará en el barrio del Raval para finalizar el Passeig Doctor Alemany.

En el caso de Alzira, por su parte, la cabalgata se celebrará por la mañana, a partir de las 11, con un itinerario más largo de lo habitual: comenzará en la avenida Pare Castells (Escola d'Adults), seguirá por Verge de la Murta, Plaça 1r de Maig, Federico Gómez Clemente, Gandia, Plaça d'Alacant, Pérez Galdós, Plaça Major, avenida Sants Patrons, Correus, Major Santa Caterina y Plaça Contitució, hasta llegar al ayuntamiento, donde se ofrecerá la despedida a sus majestades de Oriente.

Carlet celebrará la cabalgata por la mañana, a partir de las 10,30 horas. Melchor, Gaspar y Baltasar entrarán por la calle Raval y recorrerán las calles Major, Sant Bernat i les Germanes, Dos de Maig y Mestre Martínez, hasta llegar al ayuntamiento. El trayecto finalizará en la iglesia de l'Assumpció, donde se representará la llegada de los Reyes a Belén.

También Sueca celebrará el martes la cabalgata, será a partir de las 12 del mediodía, con el siguiente itinerario: calle Sequial, València, Molí, Mare de Dèu y Sant Cristòfol, para finalizar en la Plaça de l'Ajuntament.

Otros municipios que han aplazado la cabalgata a la jornada festiva del día 6 son Alcàntera; Alberic; Fortaleny y la Pobla Llarga, en todos estos casos a las 11 horas; Manuel y Montserrat celebrarán la cabalgata a partir de las 12 del medoidía, Sellent lo hará a las 11,30 mientras que Turís será el más madrugadora ya que prevé la celebración a partir de las 10, siguiendo el recorrido habitual que finalizará en el Teatre Ideal.