Tarde de Reyes atípica sin apenas cabalgatas y actos en salas cubiertas

La Ribera ha vivido una tarde de Reyes atípica debido a la lluvia y el mal tiempo. Los Magos de Oriente han conseguido superar todos los obstáculos para llegar a todos los pueblos de la comarca sin excepción, pero el bullicio y la ilusión que suele inundar las calles cada 5 de enero para dar la bienvenida a Sus Majestades de Oriente no fue el de otros años. Salvo contadas excepciones, como en Guadassuar o Sollana, los ayuntamientos habían optado por suspender las cabalgatas y trasladar el encuentro de los niños con los Reyes Magos a espacios cerrados o, simplemente, por aplazar el popular desfile hasta mañana, jornada festiva, en la que los niños podrán despedirse de Melchor, Gaspar y Baltasar tras haber recibido con ilusión sus regalos. El silencio, el frío y la humedad han sido la nota común en las calles de muchos pueblos de la Ribera, pero la magia inundó cada rincón en uno de los días más especiales del año.

El mal tiempo ha podido alterar el programa pero, sin embargo, no ha mermado ni un ápice la ilusión de los más pequeños, que aguardaban ansiosos por ver de cerca a los Reyes Magos, con todo su séquito, y asegurarse bien de que su carta les había llegado o, en algunos casos, recoger el regalo solicitado. Tras visitar las residencias y los centros de día, ha llegado el turno de los más pequeños. La maratoniana jornada ha arrancado a primera hora de la tarde en el pabellón 9 d’Octubre de Algemesí, donde el ayuntamiento ha organizado turnos para facilitar que todos los niños pudieran tener su momento con los Magos de Oriente sin superar el aforo. La tarde arrancó con espectáculos para los más pequeños, que han esperado impacientes a sus majestades para realizarse la ansiada fotografía y presumir de haber visto a los Magos de Oriente. Tampoco faltaron a la cita los miembros de la Patrulla Canina, Mickey o Minnie Mouse.

El Ayuntamiento de Carcaixent ha trasladado todos los actos al Espai Multiusos la Cadenera, que, en cuestión de minutos, se llenó de niños y familias para recibir a sus majestades. Media hora después del inicio del acto, todavía aguardaban a las puertas de un recinto abarrotado decenas de niños que no querían perderse esta tarde tan mágica. La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha sido la encargada de entregarles a Melchor, Gaspar y Baltasar la llave de la ciudad que durante esta noche abrirá las puertas de todas las casas para dejar los regalos bajo el árbol o a los pies de la cama. Tras varios espectáculos realizados por agrupaciones de la localidad y el saludo de sus majestades, los más pequeños se dirigieron apresuradamente a sus casas para descansar mientras los reyes entraban a sus viviendas. También el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, entregó las llaves de la ciudad a los reyes para que esta noche pudieran acceder a los hogares.

Los ayuntamientos de Guadassuar y Sollana han apostado por mantener la celebración de la cabalgata. Habían previsto un plan alternativo por si la lluvia no daba un respiro, pero lo hizo y los niños vieron desfilar a los Reyes Magos en las carrozas y todo el cortejo, recibiendo incluso visitantes de otras localidades próximas donde el desfile se había aplazado o cancelado.

Ni la lluvia ni el frío ni la adaptación de las cabalgatas ha comportado que los más pequeños dejaran de disfrutar de una noche mágica. Cuando lean estas líneas, tal vez Melchor, Gaspar y Baltasar ya estén preparados para entrar en sus viviendas. O, tal vez, ya estén depositando sus regalos. Sea como sea, los Reyes Magos regresarán en unas horas a Oriente a la espera de regresar el próximo año.