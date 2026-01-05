La UD Alzira empata en Utiel pero cae a zona de descenso

El punto conseguido por la UD Alzira en la Celadilla contra el Utiel, al que no visitaba desde hacía once años, no resultó positivo puesto que la victoria in extremis del Roda envió al conjunto azulgrana a la zona de descenso. “En el último partido jugamos bien y perdimos, y este domingo jugamos mal en la primera parte y mejor en la segunda y logramos un punto”, comentó el técnico azulgrana, Ramón Llopis, al finalizar el partido. “Se trata de sumar y seguir creciendo”, apostilló.

Llopis repitió con el quinteto defensivo, con Izán en portería; Abraham, Castillo, Gomis y Sento en defensa. Respecto a la semana pasada, en el centro del campo junto a Chust y Cristian jugó Hugo Franco en lugar de Leo Ramírez, que tras causar baja ha fichado por el Atzeneta. En ataque, junto a Bryan y Traver debutó Diego Díaz en el lugar de Tanque.

La primera parte de los azulgranas fue mala sin incomodar al exmeta alzirista, José Ortega. Varios eran los jugadores utielanos que han pasado por la UD: el lateral izquierdo Chuso y el derecho, Dani Martínez; el exdelantero del Juvenil A Luengo, el centrocampista Carrasco y el que hasta hace dos semanas entrenaba a las órdenes de Ramón Llopis, Santi. La mejor ocasión alzirista se produjo en el minuto 25 cuando Hugo Franco se escapó por velocidad y cruzó el balón ligeramente a la derecha del palo de Ortega. Minutos después, Castillo tuvo que retirarse tras un choque con Santi y salió Bono. En el 36 llegó el gol local. Un centro lateral fue cabeceado por Toni Moreno dejando a Izan a contrapié. Sólo un minuto después pudo llegar el 2-0 cuando el propio Toni Moreno chutó al larguero. Acabando la primera parte, en el primer córner azulgrana, Bono empalmó un gran derechazo. “Soy consciente de que no creamos juego porque nos hicieron una buena presión y nos sacaban de zona. En el Suñer habría sido otro partido”, reflexionó el técnico.

Como había recibido una tarjeta, Ramón Llopis retiró a Hugo Franco por Carles Marco, que jugó en el extremo derecho. El juego alzirista mejoró en el segundo acto pero sin llegar a poner en apreturas a Ortega. Sin embargo, “las entradas de Morgado y Junquero nos hicieron retrasar nuestra posición cuando mejor estábamos”, comentó el técnico burrianense. En el 69, Tanque sustituyó a Diego Díaz. Después de que Traver disparara desviado fuera, un minuto después, en el 72, Rubén Asaf chutó cerca del palo. Bryan tuvo una buena oportunidad con una serie de regates en la frontal del área pero no encontró espacio para disparar. El juvenil Enric Moreno debutó en partido oficial en el minuto 80 sustituyendo al colombiano y se atrevió con un disparo que se le fue desviado en el 89. Incluso pidió a Tanque que dejara pasar un balón que el navarresino podía haber rematado, pero un defensor utielano lo rechazó.

Tras el empate, Llopis espera seguir retocando la plantilla “para compensarla al máximo. Me gustan los extremos porque descompensan a los rivales y Carles Marco me gustó en esa función”, si bien los cambios podrían llegar en otra posición.

El próximo sábado, el Alzira jugará el primero de los tres partidos que disputará en ocho días en el estadio Luis Suñer Picó. A las 16:30 h. recibirá al Buñol. El miércoles, a las 19 h. jugará contra el At. Saguntino y el siguiente domingo a las 17 h. recibirá al Soneja.