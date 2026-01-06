Un accidente en la A-7 a la altura de Massalavés complica la operación retorno con más de dos kilómetros de retenciones

Muchas familias han aprovechado hasta la última hora de esta tarde de Reyes para disfrutar de sus últimos momentos de estas vacaciones navideñas antes de regresar a la rutina, ya sea el trabajo o el colegio. Sin embargo, muchos conductores regresarán más tarde de lo previsto a sus casas a causa de un accidente, que ya provoca dos kilómetros de retenciones.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico en sus canales oficiales, un accidente en la A-7, a la altura de Massalavés, en dirección Alicante ha provocado el corte del carril izquierdo. El siniestro, que se ha producido en el P.K. 380, se ha producido sobre las 18 h de hoy.

La situación afectado a todos los carriles y ya provoca retenciones de dos kilómetros.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.