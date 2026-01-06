Albalat de la Ribera apuesta por el ajedrez con el I Torneo de Reyes

Albalat de la Ribera ha dado el pistoletazo de salida al año ajedrecístico en la comarca de la Ribera con la celebración del I Torneo de Reyes, disputado el sábado y organizado por el Ayuntamiento de Albalat de la Ribera junto al Club Escacs Ribera Baixa. Una iniciativa que refuerza la apuesta municipal por el ajedrez como disciplina deportiva en crecimiento.

El torneo, disputado bajo el sistema suizo a seis rondas y con un ritmo de juego relámpago de 5 minutos más 3 segundos de incremento, reunió a jugadores de distintas localidades de la comarca y sirvió para inaugurar oficialmente el calendario ajedrecístico de 2026 en la Ribera.

El vencedor del torneo fue el jugador de Sueca José Manuel Escrivá Planells, que se mostró muy regular a lo largo de toda la competición, cediendo únicamente medio punto en última ronda. En cuanto a la representación local, el mejor clasificado fue Carlos Estrelles Hernandis, que firmó una destacada actuación ante rivales de gran nivel.

Durante la entrega de premios, la concejala de Deportes, Melisa Fons, subrayó el compromiso del consistorio con esta modalidad deportiva: «El ajedrez en Albalat ha llegado para quedarse. Seguiremos ofreciendo estos torneos que tanto están gustando a nuestra gente», afirmó.

La jornada concluyó con la celebración de unas partidas simultáneas a cargo del Maestro FIDE Paco Rubio, natural de Polinyà de Xúquer, que pusieron el broche final a una intensa mañana de buen ajedrez y convivencia deportiva.