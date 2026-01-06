Història
Alzira: En el 150 aniversari del títol de Ciutat
2026, un any replet de celebracions
Aureliano J. Lairón Pla
L’any 2026 Alzira commemorarà una sèrie d’esdeveniments importants en la seua història: el 750 aniversari de la mort de Jaume I, el 625 de la fundació del monestir de la Murta i el 150 aniversari de la concessió a la localitat del títol de Ciutat.
Junt a eixes celebracions altres que caldrà recordar són el 125é aniversari de l’erecció de la Creu monumental a la Muntanyeta del Salvador, el centenari de la inscripció a favor del poble de l’antic Pont de Sant Bernat, el 75é aniversari de la creació de l’Institut Laboral, de la inauguració del Col·legi Públic García Lorca (l’antic Ramón Laporta), de l’estrena del pasdoble «Radio Alcira», de la Gran Missió General, de la benedicció del pas del Sant Expoli i de la imatge de Jesús Natzaré del temple exconventual de l’Encarnació.
També el 50 aniversari de la creació de l’Orquestra Simfònica que du el nom de la ciutat, de la inauguració del Pavelló Polideportiu de la carretera d’Algemesí, de l’edició del llibre «Alzira al Cor» d’Eduard Soler i Estruch, de la benedicció de la imatge de la Verge del Perdó, del gran recital de Raimon al Gran Teatre, de l’acomiadament dels caputxins i de les festes de l’Àngel de la Guàrda i el 25é aniversari de la beatificació a Roma de quatre alzirenys màrtirs de la Guerra Civil.
D’entre totes eixes commemoracions destaquem la del 150 aniversari de la concessió del títol de Ciutat.
El 12 d’agost de 1876 Alfons XII es dignà expedir un reial decret en el qual es deia que «en consideración a la importancia que por el aumento de población y desarrollo de su industria y comercio ha llegado a alcanzar la villa de Alcira, provincia de Valencia, vengo en concederle el título de Ciudad a que es acreedora».
La Corporació Municipal en fer-se ressò de la distinció va acordar proclamar el títol convocant al veïnat a un acte en la plaça de la Constitució (la de Santa Caterina), expressar la seua gratitud al monarca, agrair-li al diputat a Corts José Emilio de los Santos la seua gestió per l’obtenció de la distinció, donar el nom del rei i del diputat a la plaça de la Constitució i a un carrer prop de la Placeta del Real, i solemmnitzar-ho amb un volteig de campanes i dos serenates per part de la banda de música local que tindrien lloc en la plaça ja d’Alfons XIII i en la de Sant Agustí .
Els «ciutadans» per celebrar-ho enllumenaren les fronteres dels seus domicilis i posaren cobertors en els balcons.
Quan Alzira va rebre el títol de ciutat comptava amb vora 15.000 habitants i era el seu alcalde l’advocat Francisco Just Martí. Llavors a penes una dotzena de poblacions valencianes tenien tal consideració.
La capital de la Ribera havia renunciat el 1689, 187 anys abans, al títol que li volgué atorgar Carles II. I ho feu perquè l’honor anava a comportar unes despeses que el municipi no estava disposat a assumir.
L’any 1976 la ciutat va celebrar el Centenari del títol amb diferents actes. Ara, de segur, que ho farà també dignament.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Sorteo Extraordinario de la Once reparte 1,5 millones en Alzira, Cullera, Algemesí y Benifaió
- Vecina de Carcaixent, tras la inundación: 'Tenemos interiorizado que una vez al año puede pasar, pero ha entrado más agua que nunca
- Detienen a una mujer en Cullera por una presunta agresión a su hija de diez años
- El mensaje reivindicativo de la Fúmiga que evoca a Jaume I en la entrega de las insignias de oro de Alzira
- El reto de controlar los barrancos que amenazan a Alzira y Carcaixent
- Las obras para proteger Carcaixent y Alzira de la amenaza de los barrancos se elevan a 46 millones
- La CHJ licita por 12,2 millones el desvío del Barxeta y la ampliación del cauce en Carcaixent
- Detenido en Sueca el presunto autor de un apuñalamiento en Oliva