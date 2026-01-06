Alzira despide a los Reyes Magos hasta el próximo año

Melchor, Gaspar y Baltasar se han paseado durante esta mañana, y tras una larga noche de trabajo, por las distintas calles de Alzira para despedirse de los niños y niñas de la ciudad hasta el próximo año.

Los más pequeños han podido disfrutar de la cabalgata "de despedida" a los Reyes Magos de Oriente, que tuvo que ser suspendida por la climatología adversa. Sin embargo, Sus Majestades de Oriente no han querido desaprovechar esta soleada, aunque fría mañana, para visitar a los más pequeños tras una noche mágica, cargada de regalos e ilusión.

La cabalgata, como principal novedad de este año, ha contado con un itinerario parcialmente nuevo y más largo, que ha permitido que los más pequeños hayan podido disfrutar del paso de Sus Majestades por distintos puntos de la ciudad. Además, en esta ocasión, el Ayuntamiento de Alzira ha abierto la participación a nuevas asociaciones y clubes deportivos locales, lo que ha permitido fomentar una mayor implicación del tejido social y deportivo de Alzira en esta celebración tan especial.

A pesar del frío, los niños y niñas de la ciudad han llenado las calles de alegría para saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar, que han estado acompañados de algunos personajes de Disney y de otros dibujos animados.

Otros municipios

Alzira no ha sido la única localidad que ha celebrado hoy el desfile con los tres Reyes Magos como consecuencia de las lluvias. Real es el único municipio de la Ribera que celebra habitualmente la cabalgata de los Reyes Magos el mismo día 6 de enero. A esta localidad se han sumado Carlet, Alcàntera, Alberic, Fortaleny, la Pobla Llarga, Manuel, Montserrat, Sellent y Turís, que lo han celebrado a lo largo de la mañana.

Cullera despedirá a sus Reyes Magos a lo largo de esta tarde.