La cabalgata más ruidosa recorre las calles de Alcàntera de Xúquer

La cabalgata más ruidosa de todas ha recorrido esta mañana las calles de Alcàntera de Xúquer fruto de una tradición cuyo origen se pierde en el tiempo y que ha pasado de generación en generación. Son las denominadas “petrolieres”, nombre que evoca a la época en que se utilizaba petróleo en las cocinas y los envases que contenía este combustible era los que se ataban con cuerdas para salir a la calle a hacer todo el ruido posible, explica la alcaldesa de la localidad, Lorena Igual. El objetivo final de esta sonora manifestación que recorre las calles es llamar la atención de los Magos de Oriente para que no se olviden de dejar sus regalos a los niños del pueblo.

Las familias arrastran tiras de latas atadas para hacer ruido. / Pascual Fandos

Les “petrolieres” suelen celebrarse la tarde del día 4 de enero por la tarde con la participación de la banda juvenil, aunque el mal tiempo ha obligado este año a trasladarlas a la jornada festiva del día 6 y los niños han acompañado con sus ruidosas tiras de latas a los Reyes Magos. Eso sí, el ayuntamiento ha mantenido la tradición de ofrecer un chocolate a los participantes antes de salir.

La alcaldesa de Alcàntera ha explicado que se trata de una tradición que se conserva en algunos pueblos de Catalunya -de hecho, Alcàntera ha participado como invitada en una exposición organizada en Vilaplana sobre les “petrolieres” que pretende mostrar en el municipio–, pero que en la Comunitat Valenciana representa un caso prácticamente único. Algunos pueblos del entorno del valle de Càrcer también históricamente tenían una tradición similar y, de hecho, Càrcer también recurre al ruido en su cabalgata con las denominada “rastreres”. Igual, con todo, reivindica que es Alcàntera donde se ha conservado mejor una tradición que se mantiene muy viva y que se pretende potenciar como un signo de identidad. “En la pandemia, que no se podía salir de casa, las colgamos en los balcones para que el viento las hiciera sonar”, recuerda Igual.

Un niño arrastra sus tiras de latas esta mañana en Alcàntera. / Pascual Fandos

“Antes la gente no tenía tanto poder adquisitivo y se utilizaban los envases del petróleo. Antes, quien tenía bicicleta, enganchaba las tiras de latas y daba vueltas por el todo el pueblo, les ‘petrolieres’ se celebraban todo el día para que los Reyes Magos se acordaran de dejar los regalos en el pueblo”, recuerda Igual, mientras destaca que ahora las ruidosas tiras de latas han evolucionado, hay quien además de evases de refrescos o conservas que se arrastran por el suelo utiliza sartenes. Algunos niños elaboran “petrolieres” muy trabajadas y el ayuntamiento incluso concede dos premios a las más artísticas.

El ruidoso desfile que seguía a la carroza con los Reyes Magos. / Pascual Fandos

Familias enteras han salido a la calle para acompañar este ruidoso desfile en el que los niños son los protagonistas y padres y abuelos recuerdan su infancia.