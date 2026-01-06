Cruz Roja reparte comida y mantas a personas sin hogar para combatir el frío

Los distintos municipios de la Ribera están viviendo las noches más gélidas de las últimas décadas con temperaturas que, en algunos casos, se sitúan por debajo de los 0 grados.

Cruz Roja ha activado un dispositivo especial para hacer frente a la borrasca Francis. Así, los voluntarios de la entidad recorrieron durante la noche de ayer -y se prevé que también lo hagan esta noche- algunos puntos de Alzira en los que pernoctan las personas sin hogar para ofrecerles comida y bebida caliente. A lo largo de la noche, el personal realizó una serie de llamadas a los ciudadanos en situación de sinhogarismo y llevó a cabo algunas salidas para comprobar su estado.

Los voluntarios les preguntaron sobre sus necesidades, si necesitaban algún tipo de alimento o material o si deseaban darse una ducha para combatir el frío. Además, Cruz Roja trabaja en coordinación con los ayuntamientos de Alzira y Sueca por si fuera necesario llevar a cabo otras medidas frente a estas bajas temperaturas.