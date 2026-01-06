Cullera triplica los contenedores para facilitar el reciclaje

El nuevo servicio de recogida y transporte de residuos de Cullera empezará a implantarse al 100% a partir de este mes. Un servicio que permitirá triplicar el número de contenedores de reciclaje en la vía pública hasta los más de 3.600 y que el ayuntamiento ha mostrado a la ciudadanía.

«Por primera vez se podrá reciclar todas las fracciones en cada rincón del pueblo e incorporamos la recogida de restos orgánicos», anunció el alcalde de la ciudad, Jordi Mayor. De este modo, cada isla de contenedores contará con todas las fracciones: envases, papel-cartón, vidrio, resto y, por primera vez, el contenedor marrón para residuos orgánicos.

Se trata de un salto calidad en materia de sostenibilidad urbana y en las facilidades del servicio para la ciudadanía, que «tendrá un red de contenedores totalmente renovada, y un nuevo modelo de recogida de residuos que sitúa Cullera a la vanguardia del reciclaje para seguir avanzando hacia un planeta más sostenible», destaca Mayor.

Así pues, Cullera pasará del millar de contenedores con los que cuenta actualmente hasta los más de 3.600. Novecientos de ellos serán de orgánica, 750 serán para el reciclaje de plásticos y envases que se ven incrementados en un 650%, 750 para papel y cartón que se incrementan en un 590%, o 880 contenedores de la fracción resto, entre otros. También se aumenta un 50% los contenedores de vidrio, pasando de 180 a 270 contenedores en la vía pública.

Se añaden a estos también 18 plataformas móviles de reciclaje que se ubican en el centro de la ciudad. También se duplican las papeleras en la vía pública hasta un total de 600, y para los restos de poda se instalarán contenedores de poda en zonas residenciales diseminadas y también habrá servicio gratuito a domicilio.

El servicio también incorpora por primera vez un Ecoparque Móvil que visitará todos los barrios de la ciudad con un calendario programado y publicidad; el sistema de puerta a puerta para la hostelería, comercios y grandes generadores; o minipuntos para el reciclaje de pequeños residuos.

El Ayuntamiento de Cullera también ha aprobado una reducción de la tasa de recogida de residuos para el 2026. Una bajada que se adapta al coste efectivo tal y como han evaluado los técnicos municipales, y que todos los años se revisará, estudiará y se ajustará al coste real. Así pues, para el 2026 las familias de Cullera pagarán entre 5 y 21 euros menos por esta tasa, dependiendo de los metros cuadrados de su vivienda. Quien también verá muy reducida esta tasa es la hostelería y restauración y los hoteles que pagarán un 50% menos, o el comercio local que pagará hasta un 90% menos.