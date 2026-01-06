Vaivén
El día de Reyes que el Alzira goleó al Ajax de Koeman y Rijkaard
Alzira
El Alzira entrenado por Quique Hernández marcó una época de buen fútbol, pero dejó un resultado sorprendente para la historia.
El día de Reyes de 1984, se cumplen por tanto 42 años, el equipo liderado por Susaeta, Natalio, Planells o Cazaurang se impuso por 3-0 en un partido amistoso en el Luis Suñer Picó a todo un Ajax de Amsterdam que contaba en sus filas con jugadores como Ronald Koeman, Frank Rijkaard o Ruud Gullit, que marcarían después una época en el fútbol europeo en clubes como el Barça o el Milán.
Sanmartín, Susaeta y Pedro fueron los autores de los goles de aquella victoria de la UD Alzira que estos días se recuerda en las redes sociales.
