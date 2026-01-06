Gavarda, entre los pueblos agraciados con el primer premio: “Ni me acordaba de que hoy era el sorteo”

"¿Qué dices? ¡Me he quedado muerta! ¡Me va a dar algo!". Estas han sido las primeras palabras de Yasmina Benacloche, propietaria del estanco situado en la calle 2 de Gavarda tras conocer que había vendido un décimo con el número 06703, agraciado con el primer premio del sorteo extraordinario del Niño. De hecho, ha sido tras recibir la llamada de Levante-EMV, cuando Benacloche se ha enterado que había repartido suerte durante esta mañana de Reyes. "Estamos de fiestas aquí y ni recordaba el sorteo", ha señalado con la voz todavía entrecortada y muy emocionada y un gran ambiente festivo de fondo.

Inmediatamante, la propietaria se ha dirigido al estanco para comprobar si era cierto. "Hemos vendido uno por terminal. Seguramente será alguien del pueblo", reconoce. La persona agraciada se convierte así en el único vecino o vecino de la Ribera que ha recibido un primer premio de 200.000 euros en este sorteo.

Benacloche manifiesta estar "muy contenta" por "haber hecho feliz" a alguien. "No me había venido ni a la cabeza que hoy era el sorteo. Estoy muy feliz porque Gavarda es un pueblo muy pequeño y, por lo tanto, he hecho feliz a alguien de aquí", insiste.

El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño, dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha recaído en varias administraciones de la Comunitat Valenciana. Concretamente, en 21 municipios. Solo Gavarda ha sido agraciada en la Ribera, aunque la fortuna ya pasó por la comarca durante el Sorteo de Navidad, al repartirse una serie del tercer premio en Alzira con medio millón de euros y una serie del quinto en Algemesí.