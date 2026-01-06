Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporalCarreteras afectadasPueblos más fríosSanta CatalinaFran Rivera y Vito QuilesTragedia en Indonesia
instagramlinkedin

Alzira

Juzgan al ladrón que mostró los genitales al percatarse de que su víctima le grababa

La Fiscalía solicita prisión por media docena de robos y por un delito de exhibicionismo

Fachada de la Ciudad de la Justicia de València.

Fachada de la Ciudad de la Justicia de València. / GERMAN CABALLERO

Óscar García

Alzira

La Sección Segunda de la Audiencia de València juzga este viernes al acusado de media docena de robos en viviendas de Alzira que, además, mostró los genitales a una de sus víctimas cuando le grababa con el móvil tras descubrirle robando.

La Fiscalía solicita de forma inicial una pena de prisión de siete años por un delito continuado de robo con fuerza y otro de exhibicionismo para un hombre al que acusa de entrar a robar en, al menos, seis viviendas de Alzira.

Los hechos ocurrieron entre el 12 y el 27 de enero de 2025 y, en uno de los casos, mostró los genitales a uno de los vecinos afectados que le descubrió y optó por grabar su acción.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents