Juzgan al ladrón que mostró los genitales al percatarse de que su víctima le grababa
La Fiscalía solicita prisión por media docena de robos y por un delito de exhibicionismo
La Sección Segunda de la Audiencia de València juzga este viernes al acusado de media docena de robos en viviendas de Alzira que, además, mostró los genitales a una de sus víctimas cuando le grababa con el móvil tras descubrirle robando.
La Fiscalía solicita de forma inicial una pena de prisión de siete años por un delito continuado de robo con fuerza y otro de exhibicionismo para un hombre al que acusa de entrar a robar en, al menos, seis viviendas de Alzira.
Los hechos ocurrieron entre el 12 y el 27 de enero de 2025 y, en uno de los casos, mostró los genitales a uno de los vecinos afectados que le descubrió y optó por grabar su acción.
