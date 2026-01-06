El Magro arrasa por tercera vez la mitad de los pasos que salvan el río en Turís

La crecida que las intensas lluvias del último domingo de diciembre provocaron en el Magro ha vuelto a destrozar la mitad de los pasos provisionales habilitados en Turís para cruzar el cauce del río, una situación que se repite por tercera vez desde la dana de octubre de 2024 y dificulta la movilidad al obligar a los agricutores a realizar importantes rodeos para acceder a sus parcelas, en plena campaña de recolección de las naranjas.

El alcalde de Turís, Paco Ricau, ha comentado que el ayuntamiento ha demorado la reparación a la espera del nuevo episodio de fuertes lluvias que se anunciaba este fin de semana con la borrasca Francis, aunque advierte de que la solución pasa por construir «cuanto antes» los pasos definitivos que se han proyectado en el proceso de reconstrucción tras la dana. «Es la tercera vez que se rompen. De momento, los rehace el ayuntamiento porque la última vez nos dijeron que se encargaría Tragsa, pero nosotros los necesitamos ya. Si mañana deja de llover, mañana empezamos a arreglarlos de nuevo provisionalmente con Tragsa o sin Tragsa», señala Ricau.

El alcalde detalla que la crecida del Magro ha causado daño en cuatro de los ocho principales pasos que cruzan el río en el término de Turís. Uno en el Ràfol, dos en el sector de Pedreguer y otro en la partida de Sabotja. Ricau explica que, en este caso, incluso se había reforzado con hormigón el tramo con los tubos que dan paso al agua para que fuera más resistente, pero la fuerza de la corriente lo ha vuelto a destrozar.

Paco Ricau detalla que el paso más importante que hay en Turís, también provisional, es el de la Roda, en la misma confluencia de los ríos Buñol y Magro, y que tal vez por eso este ha sufrido daños menores, mientras que los pasos que se localizan aguas abajo han sufrido la fuerza de la corriente de los dos ríos ya unida.

«Estamos a la espera de que Tragsa construya estos pasos ya de forma sólida y no provisional», comenta Ricau, mientras explica que la inversión estimada en estas actuaciones se sitúa entre cuatro y cinco millones de euros. «Los proyectos están en marcha», explica el alcalde, mientras detalla que en algunos casos, la solución para por construir puentes y, en otros, por salvar el cauce del Magro con badenes.

Paco Ricau no oculta su preocupación por el impacto que los problemas de movilidad derivados de la rotura de estos cuatro pasos que vertebran buena parte del término municipal de Turís puede tener en la fase final de la campaña citrícola ya que, advierte, el exceso de humedad también es perjudicial para la fruta por lo que no se puede demorar la recolección.