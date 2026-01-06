Noche bajo cero en varios municipios de la Ribera

La Ribera ha vivido una de las noches de Reyes más gélidas que se recuerdan en muchos años. Melchor, Gaspar y Baltasar han tenido que ponerse sus plumíferos más abrigados para repartir los regalos a todos los niños y niñas de la comarca, mientras que los pequeños y no tan pequeños han dormido con sus pijamas más calentitos y bien tapados en una de las noches más mágicas del año, pero también más fría.

Varios municipios de la Ribera han pasado la noche bajo cero. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el frío y las heladas continúen durante los próximos días. De hecho, la propia AEMET ya alertó que esta noche de Reyes sería la más fría en 40 años, mientras que la temperatura media en la Comunitat Valenciana durante la jornada de hoy, 6 de enero, descendería cinco grados respecto a la habitual en este día.

La Ribera Alta tampoco se ha librado del frío. En este caso, una decena de municipios han registrado temperaturas mínimas bajo cero durante la noche. Montserrat ha sido la localidad en la que se ha vivido la noche más gélida, con 0,1 grados, según datos de la Agència Valenciana de Meteorologia (AVAMET). También han bajado de los 0 grados las localidades de Alzira (0,2 ºC), Carcaixent (0,4 ºC), Carlet (0,9 ºC), Castelló (0,8 ºC), Cotes (0,4 ºC), Gavarda (0,6 ºC), l'Alcúdia (0,4 ºC), Massalavés (0,8 ºC) y Turís (0,2 ºC).

Las bajas temperaturas también se dejan ver en los vehículos de una calle de Alzira. / Pascual Fandos

En cuanto a las temperaturas máximas, ningún municipio ha superado los 6,5 ºC durante la jornada del 6 de enero. En este caso, Carlet, Sumacàrcer y Alginet se han situado entre los 6,3 ºC y 6,4 ºC.

La noche ha sido más llevadera en la Ribera Baixa. En este caso, solo un municipio ha pasado la noche bajo cero. Concretamente, se trata de El Romaní, con una temperatura de 0,7 grados. Las mínimas se han situado entre 1,8 ºC (Sueca), y 4,1 ºC (Cullera, la zona de Sant Antoni). En cuanto a las máximas, el medidor situado en Les Palmeres de Sueca ha registrado la mayor temperatura, con 8 grados. En el resto de municipios de la Ribera Baixa, los termómetros han variado entre los 6,1 ºC, en Benicull de Xúquer, y los 8 ºC.