El Peñiscola FS y el Alzira FS miden su crecimiento liguero en la primera jornada del 2026

El Servigroup Peñíscola FS y el Family Cash Alzira FS se enfrentan este miércoles en el pabellón Juan Vizcarro de la localidad castellonense en la jornada 16 de Primera División en un duelo autonómico en el que ambos equipos llegan con buena dinámica.

El Peñíscola FS rozó la victoria en la semifinal de la Supercopa de España en la que terminó cayendo ante el Jimbee Cartagena Costa Cálida, pero en clave liguera acumula hasta cuatro partidos sin perder con dos triunfos y dos empates. En la última jornada firmó tablas ante Movistar Inter (3-3).

De cara al duelo ante el Alzira FS, el entrenador del conjunto peñiscolano, Santi Valladares, no podrá contar ni con Diego Quintela ni con Nicolás Rosental y deberá hacer dos descartes técnicos para completar la convocatoria.

En clave alcireña, el Alzira FS despidió el año con una victoria importantísima para sus aspiraciones de permanencia al imponerse al Córdoba Patrimonio de la Humanidad (4-5). Con el triunfo, el equipo abandonó el último puesto y, con 8 puntos, está a otros 6 de la permanencia.

Tras esa victoria, el entrenador del Alzira FS, Braulio Correal, insistió en mantener la esperanza de la salvación: "Lo que ha demostrado el equipo es que esto va de creer. Tenemos que tener dosis de suerte, pero hay que creer. Si se pierde, se empata o se gana, hay que creer y este es el camino".

En lo puramente deportivo, Correal mantiene las ausencias por de Pablo Ibarra, lesionado durante la concentración con la selección de Uruguay, de Jaime Peiró y de Joan Miguel, lesionados de gravedad en la rodilla.

En el partido de la primera vuelta entre el Peñíscola y el Alzira disputado en el Palau d'Esports, la victoria cayó del lado peñiscolano con dos goles de diferencia (4-6).