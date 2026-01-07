Acto sorpresa del Consell en Cullera ante la convocatoria de Bernabé

Los periodistas que han acudido esta mañana a la convocatoria realizada por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para presentar las obras de regeneración de playas del litoral sur de Cullera, una actuación que también abarca actuaciones en Sueca y Sagunt, se han encontrado por sorpresa en el acceso a la escollera donde había convocado Bernabé con un acto paralelo organizado por la Generalitat y en el que ha participado el nuevo comisionado para la recuperación, Raúl Mérida.

Los técnicos explicaban sobre paneles el proyecto de regeneración de la desembocadura del río que se está ejecutando. ¿Contraprogramación?

El pique entre las dos administraciones por las obras de recuperación en a zona no es nuevo.