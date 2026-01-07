Almussafes retira once vehículos abandonados en la vía pública en 2025

El Ayuntamiento de Almussafes retiró el año pasado un total de once vehículos abandonados en la vía pública, de los cuales cuatro turismos fueron extraídos en las actuaciones llevadas a cabo recientemente.

El área de Gestión de Residuos de la Policía Local de Almussafes mantiene este tipo de actuaciones, entre otras labores, para mejorar el espacio público, la seguridad vial y la imagen del municipio. Los trabajadores retiran el vehículo tras haber realizado la correspondiente tramitación administrativa y su baja definitiva. Tras este proceso, los turismos abandonados se depositan en un centro autorizado para llevar a cabo las tareas de descontaminación con el fin de garantizar su correcta gestión y destrucción conforme a la normativa vigente.

El Departamento de Vehículos Abandonados mantiene de forma permanente tareas de vigilancia, inspección y seguimiento, dentro de sus competencias en materia de ordenación y gestión del tráfico en el municipio para detectar este tipo de vehículos y retirarlos cuando sea necesario.

Uno de los vehículos retirados en Almussafes. / Levante-EMV

El consistorio ha pedido colaboración ciudadana por si un vecino o vecina detecta un coche en posible estado de abandono, por lo que solicita que se comunique a la Policía Local para su comprobación y, si procede, iniciar el procedimiento correspondiente.