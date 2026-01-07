Anuel AA regresará a Cullera en julio como cabeza de cartel del Zevra

El festival Zevra ha anunciado por sorpresa el fichaje de Anuel AA como uno de los grandes reclamos de su próxima edición, que se celebrará del 24 al 27 de julio en Cullera. El regreso del cantante puertorriqueño añade una dosis extra de expectación y polémica a un evento que este año conmemora su quinto aniversario y que aspira a reunir a más de 150.000 personas.

Anuel AA, uno de los iconos mundiales del reggaeton y el trap, ya fue cabeza de cartel en la primera edición del festival, en 2022. Su vuelta a Zevra responde, según la organización, a la insistencia de los fans en redes sociales y al deseo de contar de nuevo con una de las figuras más influyentes de la música urbana actual, especialmente entre el público joven.

Nacido en Puerto Rico en 1992, el artista ha construido una carrera de enorme impacto internacional gracias a un estilo crudo y autobiográfico. A lo largo de su trayectoria ha cosechado múltiples Billboard Latin Music Awards y Premios Lo Nuestro, además de protagonizar giras multitudinarias como el Real Hasta la Muerte Tour (2019–2025), con cientos de conciertos en grandes arenas de Europa y América.

No obstante, su última gira estuvo marcada en España por diversos contratiempos. Anuel AA canceló su actuación en A Coruña, aplazó una fecha en Sevilla y una de las previstas en el Roig Arena de Valencia, donde finalmente ofreció dos conciertos consecutivos los días 27 y 28 de noviembre. También recibió críticas por los retrasos en el inicio de sus actuaciones, que en ciudades como Pamplona llegaron a superar las dos horas. En Barcelona, incluso, los técnicos del Palau Sant Jordi cortaron el sonido antes de finalizar el concierto como sanción por la demora.

A estas polémicas se han sumado recientemente las especulaciones sobre su estado de salud, alimentadas por su notable pérdida de peso. Pese a ello, sobre el escenario Anuel AA mantiene intacto su magnetismo y despliega un potente espectáculo visual acompañado de algunos de los grandes éxitos de su repertorio, como China, Sola, La ocasión, Ella quiere beber o 23 preguntas, además de versiones de temas populares como Otro trago o La Jeepeta.

Su actuación en Zevra se presenta ahora como una oportunidad de redención ante el público valenciano. En Cullera compartirá cartel con artistas de primer nivel como Nicky Jam, Chanel, Íñigo Quintero, JC Reyes, Saiko, Juan Magán, Omar Montes, La La Love You, Metrika, Xiyo, Fernandezz o Selecta.