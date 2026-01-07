La CHJ se compromete a actuar para proteger Rafelguaraf y la Pobla Llarga del Barxeta

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se ha comprometido a buscar alternativas para reducir el riesgo de inundaciones relacionadas con el desbordamiento del barranco de Barxeta en Rafelguaraf y la Pobla Llarga, según el anuncio realizado este miércoles por el presidente del ente de cuenca, Miguel Polo, durante una visita a estas localidades para comprobar sobre el terreno el estado del barranco.

Las aguas desbordadas del Barxeta anegaron algunos tramos urbanos de Rafelguaraf y la Pobla en el episodio de fuertes lluvias registrado el último domingo de diciembre, en el que el Barxeta también provocó inundaciones en Carcaixent y el barrio de Cogullada. En el caso de la Pobla, las fuerzas de seguridad evacuaron a los vecinos de la calle más próxima al barranco, donde la inundación afectó a algunas viviendas, mientras que el agua anegaba algunas calles del casco urbano de Rafelguaraf.

El presidente de la CHJ, que ha estado acompañado por las alcaldesas de ambos municipios, Neus Garrigues y Rafaela Aliaga, se ha comprometido a analizar diferentes actuaciones para mejorar la protección del entorno urbano de Rafelguaraf donde, a priori, se presume la solución más sencilla, consistente en elevar la altura de un muro lateral en un tramo del barranco por donde desborda en caso de crecida en las inmediaciones de municipio, así como realizar trabajos de adecuación y mantenimiento de los márgenes más afectados.

Miguel Polo, este miércoles, en el cauce del Barxeta. / CHJ

Más complicada se presume la actuación en la Pobla Llarga, donde la CHJ estudiará posibles acciones para mejorar la capacidad de desagüe de la red de pluviales de la localidad. La alcaldesa de la Pobla, Neus Garrigues, ha comentado que la experiencia de muchos años ha permitido comprobar que uno de los problemas que se arrastra radica en que cuando el barranco baja crecido la red que recoge el agua de lluvia no desagua bien y que esta preocupación se ha trasladado a la CHJ para que los técnicos confirmen el origen del problema y planteen alternativas.

Las alcaldesas de la Pobla y Rafelguaraf, como Polo, durante la visita. / CHJ

No son las únicas actuaciones que la CHJ realizará sobre el Barxeta ya que, como ya adelantó Levante-EMV, apenas unos días antes de la última inundación el Ministerio para la Transición Ecológica había licitado las dos fases en que se ha dividido una intervención que proyecta la creación de un nuevo cauce del barranco a su paso por Carcaixent y una salida directa al Xúquer para facilitar el desagüe.

Estas dos actuaciones se complementarán con la construcción de una mota en Cogullada para evitar que un nuevo desbordamiento anegue esta barriada.

Se trata de tres de los cinco proyectos que la CHJ declaró en su día como prioritarios para proteger Alzira y Carcaixent de los barrancos. Los otros dos se localizan en Alzira y consistirán en modificar la desembocadura del Barxeta en el Casella y una ampliación del tramo final de este barranco, desde delPont de Xàtiva a la desembocadura.