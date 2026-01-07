El Consell reclama a la CHJ ampliar el dragado del Xúquer aguas arriba del puerto de Cullera

La Generalitat finalizará en febrero el dragado del puerto de Cullera, que se lleva a cabo en el marco del Plan Endavant, con el objetivo de recuperar el calado que se perdió por la acumulación de sedimentos generados durante las inundaciones y que suponía un peligro para la flota pesquera de la zona, y ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la autorización para ampliar los trabajos en otra zona que comparten los aledaños del puerto y la desembocadura del río. En concreto, ha solicitado al organismo de cuenca que asuma el dragado del tramo comprendido entre el azud de Cullera y el Pont de Ferro, aguas arriba, al considerar que no hacerlo supone una incoherencia desde el punto de vista a la ingeniería al generar un escalón entre la zona que se ha dragado y la que no. El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha visitado esta infraestructura acompañado por el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, y la directora general de Recuperación, Sandra Castillo, para comprobar de primera mano el avance de estos trabajos de dragados de sedimentos que están siendo reutilizados para regenerar las playas del entorno y han mostrado la disposición de la Generalitat a asumir los trabajos de dragado que, según han expuesto, la CHJ ha descartado ejecutar. La visita se ha producido momentos antes de la convocatoria realizada por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para presentar el proyecto de regeneración de playas.

“La Generalitat viene trabajando en la retirada de más 170.000 metros cúbicos de materiales acumulados en la zona, en lo que constituye el mayor dragado histórico llevado a cabo por esta Administración, con el objetivo de restituir los daños provocados por la dana en el puerto de Cullera dentro de su ámbito de competencia”, ha señalado Mérida.

La crecida del río Magro el 29 de octubre de 2024 supuso que el caudal registrado en el río Júcar a la altura del municipio de Cullera fuera muy elevado, lo que provocó un gran arrastre de sedimentos hacia la desembocadura, de forma que el calado que era de cinco metros pasó a reducirse a solo dos metros, lo que complicaba la navegación de los barcos.

Siete millones para la recuperación del puerto

La Generalitat está invirtiendo cerca de siete millones de euros en la recuperación del Puerto de Cullera a través de una serie de trabajos que contemplan, además del dragado de arena, la reposición completa del sistema eléctrico de la lonja de pescadores, la reconstrucción de varios muelles o el colocado de escollera en los taludes del río. En el marco de estos trabajos y pese a no ser de la competencia de la Generalitat, según incide la Administración autonómica en un comunicado, se está aprovechando los sedimentos del dragado para regenerar las playas de Cullera y Tavernes de la Valldigna, unos trabajos que las mismas fuentes indican que pueden considerarse la primera fase de la obras contempladas por el Gobierno central.

Asimismo, la Generalitat prevé también licitar este ejercicio 2026 las obras de reparación de la oficina portuaria de Cullera, que quedó muy dañada tras las riadas. “El puerto de Cullera constituye una infraestructura esencial, de primer orden, que actúa como motor económico al impulsar la pesca tradicional, el turismo náutico y la gastronomía. Por ello, es importante reparar con celeridad todo lo que la riada se llevó por delante ese día”, ha afirmado el comisionado para la Recuperación.

Solicitud a la CHJ

Raúl Mérida también ha reclamado a la CHJ que confirme si van a dragar el resto de las zonas del río que han perdido calado y que son de su competencia. “Si no lo hacen, al menos que nos autoricen a hacerlo desde la Generalitat, ya que el entorno de Cullera está en la desembocadura del Xúquer y hay que actuar en el conjunto”, ha reclamado el comisionado.

Raúl Mérida ha señalado que, “aprovechando que las máquinas de dragado están allí en la zona, desde la Generalitat estamos dispuestos a encargarnos también de restituir el calado en las zonas que son competencia de la CHJ. El objetivo es que el puerto de Cullera recupere su operatividad cuanto antes y que vuelva a generar oportunidades de empleo y de actividad en la zona”.

Por su parte, Marc García Manzana ha explicado que “desde la Generalitat decidimos ponernos a dragar la arena del puerto del Cullera, dentro de nuestra área de competencia, de forma inmediata ante el peligro que suponía para los barcos la pérdida de calado en la zona”. Además, esta arena la estamos usando para regenerar las playas del sur de Cullera y del norte de Tavernes de la Valldigna, ha explicado en referencia al plan diseñado por la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuerto.

En este sentido, García Manzana ha recordado que el Gobierno de España sigue teniendo pendientes desde 2015 obras de regeneración costera a las que la Generalitat, pese a no ser de su competencia, ha contribuido con parte de los sedimentos extraídos del dragado en Tavernes de la Valldigna y Cullera. Por ello, ha solicitado agilidad para comenzar cuanto antes las obras en este entorno.

Inversiones del Plan Endavant en Cullera

La Generalitat ha destinado a la ciudad de Cullera ayudas para la recuperación tras la dana por importe de 3,7 millones de euros, destinadas principalmente a cubrir gastos de primera necesidad, recuperar la flota de vehículos, mantener el empleo de autónomos e impulsar la actividad de comisiones y artistas falleros. Asimismo, el Consell también ha invertido dentro del Plan Endavant 46.000 euros en el centro de Salud Integrado de Cullera. En total, la inversión destinada a Cullera supera los 10 millones de euros.