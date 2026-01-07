Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell reconstruye el huerto del siglo XVIII que se le hundió

Las obras buscan frenar el deterioro del emblemático Hort del Mirador y garantizar su conservación tras su derrumbe en agosto de 2024

Obras de consolidación de l’Hort del Mirador de Carcaixent.

Obras de consolidación de l’Hort del Mirador de Carcaixent. / Perales Iborra

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Alzira

El Consell ha finalizado recientemente las obras de consolidación de la casa señorial de l'Hort del Mirador de Carcaixent, un emblemático edificio del siglo XVIII protegido que la Generalitat adquirió en 1990 y que se hundió en agosto de 2024 tras más de tres décadas sin realizarse los trabajos de rehabilitación.

Los trabajos buscan frenar el deterioro del inmueble y garantizar su conservación, aunque respetando al máximo sus características originales y la calidad arquitectónica y paisajística del edificio. Las obras han consistido en la restitución de los elementos estructurales y arquitectónicos más deteriorados, entre los que se incluye el recalce de cimientos, la rehabilitación de la estructura portante y los forjados, así como la restauración de las cubiertas, todo ello sin modificar su carácter original.

La Generalitat Valenciana adquirió este inmueble en 1990 por 31 millones de pesetas con el fin de ampliar la explotación del Centro de Capacitación Agraria, pero la conselleria no llegó a intervenir sobre él hasta que se produjo el hundimiento hace casi un año y medio. Antes del derrumbe, la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ya se había reunido con el director general de Patrimonio y Hacienda, Antonio Joaquim Woodward, y con los técnicos competentes, para solicitar su intervención y evitar que se agravara su deterioro. La propia Almiñana reclamó "actuaciones a corto y medio plazo, o bien reconstruyendo el edificio o bien tomando las medidas necesarias para volver a tener un huerto tan emblemático como l'Hort del Mirador".

El consistorio había solicitado anteriormente a la conselleria la adopción de medidas urgentes, a través de un expediente de incumplimiento del deber de conservación y mantenimiento, para evitar que el estado del inmueble continuara empeorando. En agosto de 2024, se incoó el procedimiento para declarar la situación de ruina del edificio, lo que ha acelerado la intervención.

