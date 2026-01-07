Cruz Roja atiende a una quincena de personas sin hogar en Alzira durante la borrasca Francis

Mientras la mayoría de vecinos y vecinas de Alzira se resguardaban del frío al calor de la estufa o bajo una manta, los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja realizaron durante la noche del lunes salidas nocturnas para conocer la situación de las personas sin hogar y ofrecerles comida y ropa de abrigo con la que hacer frente a la borrasca Francis.

La organización humanitaria activó un dispositivo especial para hacer frente al frío, por lo que los voluntarios no solo recorrieron las calles de la ciudad para atender las necesidades de las personas sin hogar, sino que también se pusieron en contacto con ellos para conocer su situación. Durante la noche del lunes, Cruz Roja atendió a 15 personas sin hogar, aunque señalan que "esta cifra no representa el número de personas que no tienen hogar en la ciudad, sino las personas que nos han atendido".

Durante las visitas nocturnas, los voluntarios les entregaron un kit con alimentos no perecederos, caldo caliente, ropa o sacos de dormir. Además, se coordinaron con el Ayuntamiento de Alzira por si era necesario poner en marcha el refugio climático. "El refugio solo se activa si hay una alerta roja, pero estuvimos en coordinación con el ayuntamiento por si alguien quería pasar la noche. Tras realizar la ronda, nos dimos cuenta de que no había demanda, sino que querían ropa y sacos de dormir", explican desde la organización. Cruz Roja añade que este refugio solo se habilita si, al menos, hay cinco personas interesadas. "Si son una o dos, tenemos un convenio con un hostal, por lo que hubieran pasado allí la noche", añaden.

Los voluntarios también ofrecieron a las personas sin hogar la posibilidad de ducharse o lavar su ropa en la sede de Cruz Roja en la ciudad. "Se abren unos días a la semana, pero lo ampliamos por si necesitaban venir", señalan.

Aunque la ola de frío comienza a remitir, los voluntarios mantienen sus salidas por toda la ciudad -en este caso diarias- para ofrecerles alternativas a los vecinos que no disponen de techo.