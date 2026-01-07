La jueza reabre la causa contra el concejal de Alzira acusado de acoso

La titular del juzgado número 4 del Tribunal de Instancia de Alzira ha reabierto la causa contra el portavoz de UCIN y teniente de alcalde en el gobierno alzireño, Enrique Montalvá, que fue denunciado por su excompañera de grupo Mar Chordá por un presunto caso de acoso, tras estimar los recursos de reforma interpuestos por el Ministerio Fiscal y por la propia edil contra el auto inicial de archivo, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

La jueza ha acordado la práctica de diligencias de instrucción consistentes en la ratificación de la denuncia por parte de la denunciante, en este caso Mar Chordá, la declaración del investigado y de otros testigos, según han detallado las mismas fuentes, que señalan que la causa está abierta inicialmente por un delito del artículo 173 del Código Penal sin perjuicio de una calificación distinta en función de lo que determinen las diligencias de instrucción. Este artículo regula tanto los casos de acoso laboral como de vejaciones, la puerta que dejó abierta la fiscalía en el recurso contra el auto de sobreseimiento provisional.

Mar Chordá interpuso la denuncia contra su entonces jefe de filas, Enrique Montalvá, a principios de diciembre de 2024, pocos días después de su expulsión del equipo de gobierno que UCIN comparte en Alzira con Compromís y PSOE. En la rueda de prensa en la que anunció la presentación de la denuncia habló de «acoso laboral y sexual con técnicas de violencia verbal y vejaciones», si bien con los días matizó que se trataba de un caso de acoso laboral por razón de género.

El juzgado de instrucción número 4 dictó apenas unos días después (el 20 de diciembre de 2024) un auto de sobreseimiento provisional sin llegar a tomar declaración al propio Montalvá, como este desveló en un pleno el pasado mes de mayo en respuesta a unas críticas de Vox con las acusaciones de Chordá como mar de fondo. Montalvá expuso en ese momento que la denuncia de Chordá solo contenía la acusación de acoso laboral.

Montalvá tuvo conocimiento del archivo tras personarse tiempo después de la denuncia en la causa, si bien manifestó que había guardado silencio a la espera de que se resolviera el recurso que en febrero interpuso la fiscalía para que se estudiara si los hechos expuestos por la concejal podían considerarse un caso de vejaciones. También Mar Chordá, que hoy forma parte del grupo de no adscritos, recurrió ese auto y en junio, seis meses después de la denuncia inicial, anunció una ampliación de la misma sin aportar más detalles a los medios de comunicación. Fuentes del TSJ han indicado que la jueza ha estimado recientemente estos recursos de reforma, por lo que la causa sigue abierta.

Enrique Montalvá ha contado desde el primer momento con el apoyo de sus socios de gobierno en el ayuntamiento (Compromís y PSOE) y también de la dirección nacional de UCIN, que abrió a Mar Chordá un expediente disciplinario que concluyó con su expulsión del partido en el que, entre cuestiones, le recriminaba las reuniones que Chordá y el sector que entonces le apoyaba en las filas del grupo independiente habían mantenido con representantes de Ens Uneix "mientras obviaban al propio partido", según expuso el presidente nacional de UCIN, Ángel Montealegre, en una rueda de prensa celebrada en Alzira para arropar a Montalvá, cuando se cumplían seis meses de la denuncia de Chordá.