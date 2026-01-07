El litoral sur de Cullera recuperará en seis meses la arena que tenía en 1950

Cullera estrenará el próximo verano las playas del Marenyet, Brosquil y l’Estany tras un proceso de regeneración que el Ministerio para la Transición Ecológica tiene previsto iniciar el 16 de enero con la previsión de concluir los trabajos el 30 de junio. Una inversión de 22 millones de euros busca recuperar la imagen que tenía este tramo del litoral de Cullera en 1950. Las playas han desaparecido en los últimos 75 años como consecuencia de la erosión.

La delegada del Gobierno en la C. Valenciana, Pilar Bernabé, se ha reunido este miércoles con vecinos de las playas del litoral sur de Cullera para explicar los detalles del ambicioso proyecto de regeneración del litoral que el Gobierno de España pondrá en marcha y que dará respuesta a una degradación acumulada durante décadas.

El Ministerio para la Transición Ecológica iniciará la regeneración de cerca de tres kilómetros de costa al sur de la desembocadura del Xúquer, con una inversión aproximada de 40 millones de euros de la que 22 millones corresponden a Cullera, si bien esta actuación se enmarca en un proyecto más amplio que permitirá recuperar otros siete kilómetros de playas en Sueca (el Pou, el Perelló y Les Palmerers), Sagunt y Canet d’en Berenguer.

Bernabé ha destacado que «con actuaciones como esta se pretende que el litoral valenciano vuelva a tener la imagen que tenía», y ha subrayado el compromiso del Ejecutivo central con la protección de la costa, frente a las políticas que, según ha incidido, está aplicando el actual gobierno de la Generalitat Valenciana.

El proyecto contempla la retirada de antiguas escolleras, la construcción de nuevos espigones con materiales más adecuados y la aportación de más de tres millones de metros cúbicos de arena, extraída de un banco marino situado frente a la costa de Cullera. De ese total, más de un millón de metros cúbicos se destinarán a los tres kilómetros de playas del sur de Cullera.

"Un día histórico para Cullera"

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha señalado que se trata de «un día histórico para el municipio de Cullera, para las playas de Cullera, y sobre todo para los vecinos y vecinas de la zona del Marenyet y l’Estany que por fin ven culminadas sus reivindicaciones después de años de lucha».

Mayor ha recordado que la erosión que sufren estas playas se arrastra desde hace muchos años, después de que a mediados del siglo pasado se construyeran los espigones que han frenado la aportación natural de arena. El alcalde ha añadido que el objetivo es que las playas regeneradas «recuperen la imagen que tenían en los años cincuenta», con tramos de 50 y 60 metros de arena, y ha anunciado que el ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para que estas tres playas opten a la bandera azul en la próxima edición, una vez finalicen las actuaciones. «Van a ser bandera azul porque tenemos punto de medida y estamos ya trabajando para que esas tres playas que se van a generar en Cullera sean tres nuevas banderas azules».

El tramo de costa que alcanza las playas del Marenyet y de l’Estany tiene una longitud de 2.8 km, y va desde el actual espigón de protección del margen sur de la desembocadura del río Júcar hasta la Gola de l’Estany.

Su regeneración se proyecta mediante el vertido de un volumen de 1.078.628,47 m³ de arena; la construcción de tres espigones rectos de 195m, 280m y 222m, para los cuales se dispondrá de un volumen de 21.885 m³ de rompeolas; y la reconstrucción y acondicionamiento de los tramos de los diques de canalización de la desembocadura de l’Estany, sin modificar sus condiciones geométricas y la retirada de las escolleras de protección existente en la costa, excepto en las zonas próximas a los muros de escolleras existentes que conforman las defensas longitudinales hasta conseguir un mínimo de 40 m de anchura de playa. En algunos tramos, se calcula que se podrían ganar más de 100 metros de amplitud de arenal.

Las actuaciones de regeneración incluyen la creación de nuevos cordones dunares en casi todo el frente litoral y el mantenimiento y la reconstrucción de aquellos existentes que se encuentran en buen estado o deteriorados.