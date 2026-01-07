La Malva distingue con su Guardó d'Or al profesor y editor alzireño Enrique Juan Redal
La comisión pretende reconocer una trayectoria intelectual y profesional de gran relevancia en los ámbitos de la educación, la edición y la divulgación cultural
La Associació Cultural Falla Plaça Malva de Alzira ha decidido otorgar el Guardó d’Or 2026 a Enrique Juan Redal, profesor y editor, en reconocimiento a una trayectoria intelectual y profesional de gran relevancia en los ámbitos de la educación, la edición y la divulgación cultural.
Nacido en Alzira, concretamente en la plaza de la Malva, Enrique Juan Redal es catedrático de instituto y profesor del Máster de Edición de la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su carrera ha ocupado responsabilidades destacadas como director general y director global de contenidos de la editorial Santillana, así como de director del semanario “El País de los Estudiantes”, vinculado al diario “El País”.
Es autor de numerosos libros de texto y de más de treinta estudios de historia social. En la actualidad forma parte de los consejos asesores de revistas de prestigio como “Cuadernos de Pedagogía” y “Saó”, imparte clases en la Universitat Popular de Alaquàs y colabora habitualmente con artículos en Levante-EMV y en la revista “Saó”. Además, dirige las revistas de investigación "Quaderns d’Investigació” de Alaquàs y “Memòria Popular i Patrimoni”.
Desde el año 2019 coedita la revista del Devallament de la Cruz de Alzira, contribuyendo activamente a la preservación y difusión del patrimonio cultural e histórico de la ciudad. Recientemente, ha sido nombrado Hijo Adoptivo de Alaquàs, un reconocimiento más a su implicación cívica y cultural.
El acto de entrega del Guardó d’Or 2026 tendrá lugar el miércoles 4 de febrero, a las 19.30 horas, en la Casa de la Cultura, dentro de los actos programados de la XXXIV Setmana Cultural de la Malva.
Con este galardón, la Falla Malva quiere reconocer no solo una trayectoria profesional ejemplar, sino también el vínculo profundo de Enrique Juan Redal con Alzira y, de manera especial, con la plaza de la Malva, espacio que forma parte de su memoria vital y colectiva.
