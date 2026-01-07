Las obras para devolver las playas del sur de Cullera al estado que tenían en 1950 arrancarán en una semana

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se ha reunido este miércoles con vecinos de las playas del sur del río Xúquer, en Cullera, para explicar los detalles del ambicioso proyecto de regeneración del litoral que el Gobierno de España pondrá en marcha en las próximas semanas y que dará respuesta a una degradación acumulada durante décadas.

El Ministerio para la Transición Ecológica iniciará la regeneración de cerca de tres kilómetros de costa al sur de la desembocadura del Xúquer, con una inversión aproximada de 40 millones de euros. Esta actuación se enmarca en un proyecto más amplio que permitirá recuperar hasta 10 kilómetros de playas en los municipios de Cullera, Sueca (playa del Pou, el Perelló y Les Palmerers), Sagunto y Canet d’en Berenguer.

Bernabé ha destacado que “con actuaciones como esta se pretende que el litoral valenciano vuelva a tener la imagen que tenía”, y ha subrayado el compromiso del Ejecutivo central con la protección de la costa, frente a las políticas que, según ha incidido, está aplicando el actual gobierno de la Generalitat Valenciana. “El Gobierno de España tiene un firme compromiso con el litoral valenciano, que se traduce en más de 140 millones de euros invertidos desde que Pedro Sánchez es presidente”, ha afirmado, mientras exponía en contraposición que “el gobierno valenciano se dedica a atacar claramente nuestro entorno natural y nuestro litoral, poniendo en marcha leyes que lo único que hacen es provocar una construcción desmesurada y una construcción propia del siglo pasado”, una política, que ha indicado, el Ejecutivo central pretende detener.

Las obras, que serán ejecutadas por una UTE de empresas, comenzarán el próximo 16 de enero y está previsto que finalicen en el mes de junio. El proyecto contempla la retirada de antiguas escolleras, la construcción de nuevos espigones con materiales más adecuados y la aportación de más de tres millones de metros cúbicos de arena, extraída de un banco marino situado frente a la costa de Cullera. De ese total, más de un millón de metros cúbicos se destinarán a los tres kilómetros de playas del sur de Cullera.

Por su parte, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha valorado muy positivamente el inicio de unas obras largamente reivindicadas por los vecinos. “Se cumple un compromiso adquirido desde la Delegación del Gobierno con los residentes de las playas del sur, una demanda histórica que llevaba años sin respuesta”, ha señalado. Mayor ha recordado que la erosión que sufren estas payas se arrastra desde hace muchos años, después de que a mediados del siglo pasado se construyeran los espigones que han frenado la aportación natura de arena que recibían las playas.

Mayor ha añadido que el objetivo es que las playas regeneradas “recuperen la imagen que tenían en los años cincuenta”, con tramos de 50 y 60 metros de arena, y ha anunciado que el ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para que estas tres playas opten a la bandera azul en la próxima edición, una vez finalicen las actuaciones.