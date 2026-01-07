El Alzira FS cae en Peñíscola en el derbi valenciano en un partido loco (6-5)

Si alguna cosa ha dejado clara el derbi valenciano de Primera División es que el Servigroup Peñíscola va a salvarse del descenso y que el Family Cash Alzira merece mucho más de lo que le está dando el fútbol sala. El conjunto castellonense ha ganado 6-5 y se aleja a 12 puntos del descenso, además de que es el equipo más en forma de la zona media-baja de la tabla. Por su parte, el Family se unió al grupo de equipos de abajo que ayer perdieron en la primera parte de la jornada y sigue a seis puntos de la salvación.

Los del Baix Maestrat han sido superiores en la primera parte del encuentro y ya a los 40” Plaza estrellaba un tiro al palo. Sin marcar, Juanki era el protagonista asistiendo a Plaza y Araya para que marcasen. A tres para el descanso, Pablo García lograba el 2-1 al aprovechar una pérdida de Araya cuando Gus se encontraba casi en medio campo. Una vez más, la alegría no duraba nada y Pablo Muñoz culminaba una gran jugada para el 3-1.

Sin embargo, lejos de amilanarse, el Alzira FS ha salido en tromba tras el descanso. Pablo García se quedaba a centímetros de lograr el 3-2 que sí conseguía dos minutos después. Cristian Povea culminaba el buen arranque con un doble regate y un golazo. El partido estaba loco y los dos equipos estrellaban el balón en el palo. Ahora sí, Juanki era protagonista y cabeceaba a gol un pase largo devolviendo la ventaja a los castellonenses.

Al contrario que otras veces, los ribereños han sido capaces de remontar y con un tiro lejano de Rubi y otro gol de Pablo García tras robo del ibense. El Juan Vizcarro, tan animoso siempre, quedaba silenciado durante minutos. Santi Valladares arriesgaba con portero jugador y le ha salido perfecto. En dos jugadas ha remontado para quedarse los tres puntos. Incluso en el último segundo marcaba a puerta vacía, pero el balón había rebasado la línea de banda como confirmó el VIR.

El Servigroup jugará el sábado en Manzanares y el Family recibirá al bicampeón de liga y reciente campeón de la Supercopa, el Jimbee Cartagena.