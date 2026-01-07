El Alzira FS cae en Peñíscola en el derbi valenciano en un partido loco (6-5)
El Family Cash logra remontar un 2-0 inicial y encaja dos goles decisivos en el tramo final con los locales jugando de cinco
David Chordà
Si alguna cosa ha dejado clara el derbi valenciano de Primera División es que el Servigroup Peñíscola va a salvarse del descenso y que el Family Cash Alzira merece mucho más de lo que le está dando el fútbol sala. El conjunto castellonense ha ganado 6-5 y se aleja a 12 puntos del descenso, además de que es el equipo más en forma de la zona media-baja de la tabla. Por su parte, el Family se unió al grupo de equipos de abajo que ayer perdieron en la primera parte de la jornada y sigue a seis puntos de la salvación.
Los del Baix Maestrat han sido superiores en la primera parte del encuentro y ya a los 40” Plaza estrellaba un tiro al palo. Sin marcar, Juanki era el protagonista asistiendo a Plaza y Araya para que marcasen. A tres para el descanso, Pablo García lograba el 2-1 al aprovechar una pérdida de Araya cuando Gus se encontraba casi en medio campo. Una vez más, la alegría no duraba nada y Pablo Muñoz culminaba una gran jugada para el 3-1.
Sin embargo, lejos de amilanarse, el Alzira FS ha salido en tromba tras el descanso. Pablo García se quedaba a centímetros de lograr el 3-2 que sí conseguía dos minutos después. Cristian Povea culminaba el buen arranque con un doble regate y un golazo. El partido estaba loco y los dos equipos estrellaban el balón en el palo. Ahora sí, Juanki era protagonista y cabeceaba a gol un pase largo devolviendo la ventaja a los castellonenses.
Al contrario que otras veces, los ribereños han sido capaces de remontar y con un tiro lejano de Rubi y otro gol de Pablo García tras robo del ibense. El Juan Vizcarro, tan animoso siempre, quedaba silenciado durante minutos. Santi Valladares arriesgaba con portero jugador y le ha salido perfecto. En dos jugadas ha remontado para quedarse los tres puntos. Incluso en el último segundo marcaba a puerta vacía, pero el balón había rebasado la línea de banda como confirmó el VIR.
El Servigroup jugará el sábado en Manzanares y el Family recibirá al bicampeón de liga y reciente campeón de la Supercopa, el Jimbee Cartagena.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Sorteo Extraordinario de la Once reparte 1,5 millones en Alzira, Cullera, Algemesí y Benifaió
- Detienen a una mujer en Cullera por una presunta agresión a su hija de diez años
- El mensaje reivindicativo de la Fúmiga que evoca a Jaume I en la entrega de las insignias de oro de Alzira
- El reto de controlar los barrancos que amenazan a Alzira y Carcaixent
- Las obras para proteger Carcaixent y Alzira de la amenaza de los barrancos se elevan a 46 millones
- Un accidente en la A-7 a la altura de Massalavés complica la operación retorno con más de dos kilómetros de retenciones
- Detenido en Sueca el presunto autor de un apuñalamiento en Oliva
- Colapso en Urgencias con 64 pacientes pendientes de ingreso y esperas de hasta tres días: 'Estamos peor que en la Covid