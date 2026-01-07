"¿Cuál es el perrito que más lo necesita ahora mismo?": La emotiva acogida de Leónidas

"¿Cuál es el perrito que más lo necesita ahora mismo?". Esa fue la primera pregunta que planteó una voz al otro lado del teléfono a uno de los voluntarios del centro de acogida de animales gestionado por el Consorci de la Ribera y las mancomunidades de la Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Safor. Y así nació la historia entre Leónidas y su nueva familia de adopción.

El propio refugio narra a través de sus redes sociales que esta familia "no buscaba al más joven, bonito o fácil", sino al perro que más necesitara ser acogido en ese momento. Tras echar un vistazo a las instalaciones, se percataron de que Leónidas encajaba perfectamente con esa descripción, ya que se trata de un perro adulto, pequeñito, sociable y noble, pero que sufre leishmania. El centro recalca que, tras todo lo vivido, todavia tiene "heridas que no terminaban de cerrar y con una historia que pesaba más que su cuerpo". "Un perro que muchos miraban… pero pocos elegían", añaden.

Por ello, agradecen la elección de esta familia, que ha comportado que el animal no esté solo. "Ahora tiene cuidados, calma, caricias y tiempo para sanar", explican. Aunque se trata de una adopción temporal, el centro de acogida de animales da las gracias "por ser un hogar, aunque sea temporal". Insisten: "Aveces no hace falta prometer un 'para siempre',basta con estar cuando más se necesita".