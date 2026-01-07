Sueca registra 592 intervenciones policiales y ocho accidentes durante las Navidades

Los distintos municipios han reforzado las controles y servicios policiales durante estas Navidades para garantizar la convivencia y seguridad de sus vecinos y vecinas durante estas fechas.

La Policía Local de Sueca ha llevado a cabo un total de 592 actuaciones policiales a lo largo de los distintos servicios prestados en Navidad, Nochevieja y la festividad de Reyes. Según han informado desde la policía, 160 servicios realizados habían sido previamente establecidos por la Prefectura de Policía. Destaca, por otra parte, las 95 llamadas recibidas en el 112 para ayudar a personas en cualquier situación de emergencia o las 30 actuaciones relacionadas con los actos organizados, ya fuese la Cabalgata de Reyes o las actuaciones de Fin de Año.

Los agentes de Sueca también han actuado en 31 servicios de ayuda humanitaria a la ciudadanía y en 26 actuaciones relacionadas con la perturbación del orden público.

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas

Durante las fiestas, la Policía Local también ha organizado controles a los conductores en distintos puntos de la ciudad para evitar que conduzcan bajo los efectos del alcohol o las drogas. En este sentido, se han producido cuatro infracciones relacionadas con el consumo del alcohol y drogas y ocho infracciones por no cumplir las ordenanzas municipales.

Los agentes, por otra parte, investigan tres presuntos delitos cometidos durante estas semanas y, a su vez, han prestado auxilio en ocho accidentes de tráfico.