Aigües de Cullera y el Ayuntamiento avanzan en la digitalización del agua con la instalación de casi 1.000 contadores inteligentes en el marco del PERTE

El ayuntamiento de Cullera, junto a la empresa Aigües de Cullera, se encuentra en pleno proceso de desarrollo del proyecto Digitalización del ciclo del agua: Cullera turística y sostenible. Se trata de un proyecto presentado por Aigües de Cullera a la segunda convocatoria del PERTE de Digitalización del agua que ha sido adjudicado, en concurrencia competitiva, por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a esta empresa mixta. El importe de las ayudas concedido es de 1,2 millones de euros, lo que supone la financiación de un 81,9% del total.

Este proyecto, con una inversión total cercana a 1,5 millones de euros, tiene como objetivo impulsar la digitalización del ciclo integral del agua del municipio, con actuaciones tanto en las infraestructuras de captación de agua, infraestructuras urbanas de suministro de agua potable y riego de parques y jardines, así como en colectores generales y estaciones de bombeo y depuración de agua.

Dentro de una parte del desarrollo de este PERTE, la empresa ha completado ya el 60% de la instalación de contadores inteligentes, impulsando la renovación tecnológica hacia un mayor y mejor cuidado del recurso hídrico. En total, el compromiso es instalar casi 1.000 contadores inteligentes más en todo el municipio.

La actuación, que se completará en mayo de 2026, situará el número de contadores con capacidad de telelectura en más de 10.000 unidades, lo que representa el 70% del total del parque de contadores de Cullera.

Infraestructura tecnológica de apoyo a la telelectura

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de telelectura, Aigües de Cullera ha ampliado su infraestructura tecnológica. En concreto, se han instalado cuatro concentradores de segunda generación en puntos estratégicos del municipio, para optimizar así la cobertura y la calidad de la señal.

Estos concentradores actúan como nodos centrales de comunicación, recopilando los datos registrados por los contadores inteligentes y transmitiéndolos a los servidores centrales de la empresa. Esta arquitectura tecnológica permite procesar diariamente miles de lecturas, generando información valiosa para la toma de decisiones y la mejora continua del servicio.

Contador de telelectura. / ED

Beneficios directos en la gestión y los ciudadanos

La digitalización del parque de contadores aporta mejoras concretas y directas en la gestión del servicio y la calidad de vida de los ciudadanos de Cullera. Por un lado, se busca conseguir una detección temprana de fugas y consumos anómalos en el interior de las viviendas. Cabe tener en cuenta que, en algunas ocasiones, estas fugas pueden pasar desapercibidas durante meses, lo que genera un consumo excesivo y facturas muy elevadas. Sin embargo, gracias a la telelectura, los usuarios recibirán alertas inmediatas que les permitirán detectar el problema, tomar medidas correctivas de forma inmediata y evitar el desperdicio de agua y el sobrecoste asociado.

Esta funcionalidad es especialmente valiosa en viviendas de segunda residencia o en periodos vacacionales, donde las fugas pueden pasar inadvertidas durante largos periodos de tiempo.

Por otro lado, los contadores inteligentes aportan mayor transparencia y control del consumo puesto que los ciudadanos tendrán acceso a información detallada sobre su consumo de agua, pudiendo consultar sus patrones y configurar alertas para optimizar su gasto. Esta transparencia fomenta hábitos de consumo más responsables y sostenibles, contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

También permite la planificación y garantía de suministro, puesto que los datos recogidos sirven para realizar análisis predictivos sobre la demanda futura de agua. Esta capacidad de previsión es fundamental para garantizar el suministro, dimensionar de forma correcta las infraestructuras y planificar de forma más eficiente. Lo mismo sucede con la precisión en las pérdidas de agua de la red de distribución, puesto que se pueden detectar fugas en la red pública y actuar rápidamente para repararlas, mejorando significativamente la eficiencia hidráulica del municipio.

En general, todo esto contribuye a la sostenibilidad ambiental, puesto que reduce la presión sobre los recursos hídricos y, por tanto su huella de consumo. Por eso, esta iniciativa supone reforzar el compromiso de Aigües de Cullera y del Ayuntamiento de la localidad con la innovación tecnológica y la sostenibilidad.