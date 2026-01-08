Aulas a 14 grados en el colegio Carrasquer de Sueca indignan a las familias 

Las familias del CEIP Carrasquer de Sueca vuelven a movilizarse y esta vez han presentado una instancia ante el ayuntamiento para denunciar que el alumnado ha regresado de las vacaciones de Navidad a unas aulas con temperaturas de 14 grados y sin un sistema de calefacción adecuado, lo que obliga a los menores a seguir las clases con abrigos, guantes y mantas en pleno invierno. Las familias consideran “absolutamente inaceptable” que, por la falta de mantenimiento e inversión, un servicio público esencial como la educación se preste en condiciones que ponen en riesgo la salud del alumnado y del personal del centro.

Un termómetro marca 15,2 º C esta mañana en e linterior de un aula del colegio de Sueca. / Levante-EMV

En el escrito se advierte de que estas temperaturas repercuten directamente en la salud, la concentración y el rendimiento académico, especialmente en el caso de niños con patologías previas o necesidades médicas complejas. Entre ellos se encuentra Valeria, una alumna con una enfermedad neurológica extremadamente rara, alteración en el gen CHD2, una mutación poco común que solo se ha detectado en menos de 100 personas en todo el mundo y solo unos pocos casos, y que provoca numerosos espasmos diarios y crisis que ya de por sí afectan a su desarrollo motor y cognitivo, por lo que la exposición continuada al frío puede agravar su situación clínica y aumentar el riesgo de complicaciones.

Las familias recuerdan que el Real Decreto 486/1997 establece que en los trabajos sedentarios en espacios cerrados la temperatura debe situarse entre 17 y 27 grados, umbral que no se cumple en las aulas del Carrasquer, donde se ha medido una temperatura de 14 grados.

Denuncian que la Administración, que debería ser la primera en cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección de la infancia, está consintiendo un escenario que califican de “indigno”, más aún cuando hay alumnado especialmente vulnerable cuya salud puede verse seriamente comprometida.

Aunque reconocen que la Generalitat Valenciana es la administración competente en infraestructuras educativas, los progenitores reclaman al consistorio de Sueca que actúe como institución más próxima y defienda los intereses de la comunidad educativa del CEIP Carrasquer.

La instancia solicita que el asunto se eleve al pleno municipal para su debate y posicionamiento público y que se traslade de forma oficial la queja a la Conselleria de Educación, exigiendo una intervención urgente para reparar, instalar o renovar los sistemas de calefacción del centro y para emitir un informe técnico sobre el estado de las instalaciones de climatización de los colegios de la localidad.

Las familias piden además que el pleno rechace expresamente cualquier recorte de recursos que afecte a las condiciones materiales de la escuela pública y que se exija a la Generalitat una partida presupuestaria urgente destinada a garantizar infraestructuras “dignas y adecuadas”.

La propuesta de las familias pretenden que los acuerdos se trasladen a la Conselleria de Educación, a la dirección del CEIP Carrasquer, al consejo escolar y al conjunto de la comunidad educativa, con el objetivo de que se adopten medidas provisionales y definitivas que aseguren unas condiciones térmicas adecuadas en las aulas durante todo el año y que protejan especialmente al alumnado con problemas de salud graves, como el caso de Valeria.