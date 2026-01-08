La compañía suecana Lluna Plena presenta por primera vez en València su obra sobre los abusos de poder
"Una carretera sense arbres" se representa en el Teatro Círculo de Benimaclet de viernes a domingo
Joan Gimeno
La compañía Lluna Plena Teatre, con sede en Sueca y una trayectoria consolidada desde hace más de cuarenta años, presenta por primera vez en València “Una carretera sense arbres”, una propuesta teatral intensa y comprometida que podrá verse los días 9, 10 y 11 de enero en el Teatro Círculo, en el barrio de Benimaclet. La función del viernes 9 de enero, día del estreno, incluirá además un coloquio postfunción con la autora y los intérpretes.
Escrita y dirigida por la dramaturga Claudia Serra, con la colaboración en la dirección de Eugeni Alcañiz, “Una carretera sense arbres” plantea un relato de ficción que conecta de manera directa con realidades reconocibles. La obra aborda, sin subrayados, los abusos de poder, la violencia emocional y las relaciones marcadas por la desigualdad, a partir de una discusión entre un matrimonio desengañado.
Un paisaje árido, una carretera sin fin y un calor sofocante construyen el contexto de una historia que atrapa al espectador desde el inicio y lo sitúa ante un conflicto moral que crece en tensión y profundidad a medida que avanza la función.
Interpretaciones sólidas y un duelo verbal sostenido
La puesta en escena se sostiene sobre las interpretaciones precisas y contundentes de Vicent Baldoví y Elena Villagrasa, que dan vida a los dos únicos personajes de la obra. Sus diálogos, afilados y cargados de subtexto, dibujan un enfrentamiento emocional que mantiene al público en una escucha atenta y permanente.
Un regreso a un teatro más esencial y arriesgado
Con este montaje, Lluna Plena Teatre recupera un tipo de teatro más desnudo y valiente, en sintonía con los orígenes de la compañía. Fundada en 1981 en Sueca, Lluna Plena fue impulsora y responsable de la Mostra Internacional de Mim, que organizó desde 1989 hasta 2021, y ha desarrollado a lo largo de los años proyectos escénicos de lenguajes diversos, siempre desde una mirada crítica y contemporánea.
“Una carretera sense arbres” ha sido reconocida en diversos certámenes de teatro amateur, entre ellos el Vila de Mislata, la Primavera de Teatre de Quartell o el Concurso de Teatro de Piera, y ha pasado por escenarios de ciudades como Girona, Barcelona, Alaquàs, Mutxamel, Benetússer o Almassora.
La llegada de la obra a València supone una nueva oportunidad para el público de acercarse a un teatro comprometido y sin complacencias, que interpela al espectador y lo confronta con las zonas más incómodas de las relaciones humanas y del ejercicio del poder.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Sorteo Extraordinario de la Once reparte 1,5 millones en Alzira, Cullera, Algemesí y Benifaió
- Detienen a una mujer en Cullera por una presunta agresión a su hija de diez años
- El mensaje reivindicativo de la Fúmiga que evoca a Jaume I en la entrega de las insignias de oro de Alzira
- El reto de controlar los barrancos que amenazan a Alzira y Carcaixent
- Las obras para proteger Carcaixent y Alzira de la amenaza de los barrancos se elevan a 46 millones
- Un accidente en la A-7 a la altura de Massalavés complica la operación retorno con más de dos kilómetros de retenciones
- Detenido en Sueca el presunto autor de un apuñalamiento en Oliva
- Colapso en Urgencias con 64 pacientes pendientes de ingreso y esperas de hasta tres días: 'Estamos peor que en la Covid